В Минске всплеск аварийности: о чем предупреждает автомобилистов ГАИ

Новости Беларуси. Из-за гололеда 25 января в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Резкое потепление, порывистый ветер мокрый снег и дождь – такой прогноз на нынешний день.

Он начался не по-доброму сразу для нескольких десятков автомобилистов только в Минске. В городе – всплеск аварийности. На некоторых улицах это привело к пробкам. Об особом режиме для автомобилистов напоминает ГАИ. При гололедице необходимо выбирать безопасную скорость движения и дистанцию до впереди идущего транспорта, а также не допускать резких маневров и торможений.