Особый день календаря. Родиться 29 февраля – подарок или ирония судьбы?

Они всегда моложе остальных. Эти люди выделяются из коллектива. Родиться 29 февраля, все равно как получить необычное имя, и быть на шаг впереди по жизни. Вероятность 1/1,5 тыс. Знак зодиака Рыбы изначально дает таким людям богатое воображение и артистичность.

Высокосный год и дополнительный 29 день в календаре появился еще в 46 г до н. э. при Юлии Цезаре, сделали это для того, чтобы компенсировать человечеству недостаток часов в году, не 365, а 366!

Это не творение природы и космоса, а издержки несовершенного календаря, поэтому видеть здесь подарок судьбы не стоит, но шансов реализоваться и быть лидером у таких людей больше, уверены астрологи!

Известного композитора Россини называли Солнцем Италии, за 20 лет он создал 40 великолепных опер. Олимпийская чемпионка Раиса Сметанина, композитор Глен Миллер, актриса Мишель Морган, конструктор первой подводной лодки Джон Холланд, актер Игорь Харламов…

В числе рожденных 29 февраля немало выдающихся личностей. Мы решили отыскать уникальных именинников в Минске. Сегодня Софии Кленицкой исполнится 12, а по высокосному календарю –всего 3. По этому поводу близкие любят пошутить. Она учится в гимназии, любит физкультуру и математику, обожает музыку и с вдохновением играет на цимбалах в ансамбле «Чабарок» . Мама Сони гордится, что в год рождения дочки в Минске появилось на свет всего пару человек!

С музыкой на ты и Максим Свирида. Харизматичный парень сегодня отметит 24-летие. Он работает звукорежиссером и ди-джеем - умеет создавать настроение на праздниках и в жизни. Профессионально занимался лыжным спортом, сейчас учится на тренера по фитнесу. Ему нравится помогать и передавать знания людям. Среди хобби – гонки с ветерком. Признается, что 29 февраля приятный сюрприз судьбы и ему часто сопутствует удача, но лучше рассчитывать на себя, уверен парень!

Танцы для Юлии Кравчени – дело души. Она гибкая и пластичная от рождения. И не смотрите на хрупкость очаровательной девушки, она кандидат в мастера спорта и обладательница черного пояса по тэквандо! Будущий инженер-программист сегодня отмечает 20 летний юбилей . Юля очень рада необычной дате календаря, хотя в детстве все было иначе.

Креатив во всем – стиль жизни Евгения Рыжановича. В детстве была художественная школа, затем педагогический университет, в итоге нашел себя в корпоративном дизайне и рекламе. С энтузиазмом придумывает логотипы, брендбуки, создает для компаний фирменный стиль. Например, оригинальный проект: шесть логотипов для 6 достопримечательностей Петербурга. Любит фотографировать и находить интересное в деталях. Идея, что первый юбилей отпразднуют только в 40 лет – греет душу, а на этот день и 28-летие большие планы!

А это самая маленькая рыбка из наших именинников – сегодня малыш отметит свой первый официальный день рождения. Знакомьтесь – Леонид Дарьян! Обладатель редкого двойного мужского имени. Себя он называет супермэном, родные Дариком. Мальчик очень смышленый, внимательный и сосредоточенный. Легко ориентируется, запоминает улицы, читает наизусть, знает английский, помогает старшему брату и маме по хозяйству! Растет определенно яркая личность!

Если наши именинники будут пассивны в жизни и полагаться на удачу свыше – они проиграют, астрологи советуют надеяться только на себя и не жить в иллюзиях, в которые иногда могут уплывать Рыбы.