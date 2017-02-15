Беспилотники и режим особого положения: военный сбор по вопросам территориальной обороны прошел в Беларуси

Новости Беларуси. Основной этап масштабного учения по вопросам безопасности страны развернулся 15 февраля в Беларуси. Сборы по территориальной обороне проходят по поручению главы государства и традиционно объединяют руководителей регионов, государственных органов управления, а также представителей различных силовых ведомств. Сегодня командный состав повышал уровень воинской подготовки на полигоне под Минском. С разыгрыванием реальных ситуаций: заложниками, стрельбой и взрывами.

Деревня Жажелка. В здании местной школы развернули штаб территориального батальона. Из запаса на учения призвали 52 человека, из них 18 офицеров. Все – местные жители: из Смолевичей и Жодино. Те, кто форму надевал еще советскую, и те, кто получил свою воинскую специальность совсем недавно. Задачи у них на первый взгляд простые: пока основные войска планируют действия на линии фронта, они отбивают вылазки вражеских диверсионных групп.

На один день Смолевичский район стал рубежом обороны с реальным командным пунктом и огнестрельными позициями. По одной из легенд, диверсанты пытаются захватить водозабор. Он обеспечивает водой весь Жодино. Объект жизненно необходимый даже в мирное время. Если прекратит работу, спустя сутки город останется без воды. Внутренние войска действуют на предупреждение. На земле – гранатометы, в воздухе – беспилотники.

Сергей Лапич, начальник отдела применения беспилотных летательных комплексов Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:

Беспилотные авиационные комплексы в рамках территориальной обороны применяются для мониторинга последствий чрезвычайных ситуаций, последствий деятельности диверсионных групп. В режиме онлайн видно все, что видит самолет. «Бусел-М» работает в радиусе до 25 км. Высоты ограничены тремя тысячами метров.

А это уже дорога в город. Внутренние органы контролируют транспорт, въезжающий на территорию района. Объехать или обойти этот КПП невозможно. Провести оружие или наркотики – тоже. Здесь и шипованная лента, и гарпуны, и шлагбаумы. На незаконные находки сотрудники органов реагируют жестко.

Сборы по территориальной обороне совместные. Сформирована военная администрация, в районе введен режим особого положения, которое тоже называют военным. Территориальная оборона – это современный особый формат. По сути, защищать город обязаны уметь все. Поэтому большой вопрос здесь – грамотное управление личным составом.

Сергей Дудко, начальник управления территориальной обороны - заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Беларусь:

Если в прошлом году, проводя такое мероприятие, мы ставили перед собой задачу дать какие-то основы, в этом году мы в первую очередь построили данное занятие, используя тот опыт, который мы получили в 2016 году, проводя мероприятия оперативной и боевой подготовки на местах. Есть уверенность в том, что силы территориальной обороны, если понадобится, справятся с поставленной задачей.

В военной доктрине Беларуси этому виду защиты страны уделяется особое внимание, причем доктрина у нас оборонительная. В этих учениях линия соприкосновении обозначена только на картах, все маневры ведутся в условном нашем тылу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анатолий Лис, председатель Брестского областного исполнительного комитета:

Эти занятия действительно очень важны. Мы проводим такие же мероприятия в областях, навыки не теряются. Кое-что новое мы здесь увидели, что необходимо нам применить. Прежде всего это оснащение современными методами, видеофиксацией, по связи нам надо поработать.

Сборы по территориальной обороне проходят в Беларуси каждый год. И военное руководство отмечает: в тех городах и районах, где они уже прошли, за безопасность жизненно важных объектов в случае военных действий можно не беспокоиться. Тем не менее, подобные сборы – это всегда яркая иллюстрация фразы, которая в наше время стала аксиомой, – «порох нужно держать сухим».