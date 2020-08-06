В Минске возобновили замену счётчиков воды

Новости Беларуси. Защита от неприятных ситуаций и спокойствие для собственного кошелька. В столице возобновили замену счётчиков воды, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Круглогодичную процедуру прерывали из-за неблагоприятной эпидситуации. С 1 августа контролёры начали обходить дома для ежегодной сверки.

Тем, кому необходимо заменить устаревший счётчик, звонит специальный робот, который согласовывает с потребителем дату и время. Кто не уверен в необходимости замены, может проверить «возраст» своего счётчика (средний срок службы – около 5 лет) либо уточнить информацию в контакт-центре водоканала.





Николай Каминский, начальник участка по замене и ремонту индивидуальных приборов учёта предприятия «Минскводоканал»:

Также рекомендую жителям Минска, у которых происходит отключение горячего водоснабжения, перекрывать стояк горячей воды. Потому как из-за этого возникают ситуации, когда прибор учета горячей воды будет считать холодную, если в стояке есть вода.