«Мы будем сами решать, в какой стране жить». Общественные объединения и партии обратились к белорусам

Новости Беларуси. Мир и согласие в обществе, сохранение традиций и преемственность поколений. В таком государстве мы живём и будем жить. Такую уверенность высказали в совместном обращении к соотечественникам общественные объединения и политические партии Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К обращению присоединились самые авторитетные общественные организации и партии нашей страны. В списке – Федерация профсоюзов, «Белая Русь», БРСМ, политические партии. Целый блок патриотических и профессиональных объединений (подробнее – в видеоматериале).

Молодёжь, ветераны, женщины. Представители творческих союзов и диаспор зарубежных государств. Всё это – миллионы неравнодушных граждан. Как подчёркнуто в обращении, «мы объединены по разным направлениям и взглядам, но сегодня мы вместе».