Жёлтый, красный, оранжевый, с косточкой и без. Посмотрите, какие оригинальные арбузы выращивают под Гомелем

Новости Беларуси. Сезон большой ягоды в разгаре. В Гомельском районе урожайность арбузов в 2020 году достигла 40 тонн с гектара, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Герой нашего следующего сюжета – бахчевод-романтик Игорь Гринько. Несколько лет назад он взялся за новое для себя дело и сегодня уже учит других, как растить самую большую ягоду в условиях зоны рискованного земледелия. На его бахче в 2020-м поспевают арбузы 30 сортов: от красной классики до жёлтой экзотики. Яркий урожай – в материале Александра Добрияна.

Сухой хвостик – признак того, что арбуз везли за тридевять земель. У свежего – только зелёный. Игорь Гринько как настоящий арбузный эксперт учит выбирать самую сладкую ягоду и развенчивает мифы. Год назад его жёлтые арбузы, выращенные под Гомелем, произвели настоящий фурор. В этом году он увеличил бахчу втрое и не прогадал.

Несмотря на затяжную и холодную весну бахча дала урожай на треть больше прошлогоднего. Сейчас с гектара убирают до 40 тонн, и это только начало сезона.

Правда, сладкие гиганты с коммерческой точки зрения неоправданны: золотой стандарт вдвое меньше.

Ирина Гринько, жительница Гомельского района:

Игорь, конечно, молодец: мы добиваемся результатов и по 15, и по 16 килограммов. Но вот стандарт – от 4 до 7 килограммов. То есть вы его скушали и пришли быстренько за следующим, чтобы он не оставался.

За отечественный товар гомельчане вот уже второй сезон активно голосуют рублём. Александр Добриян, корреспондент:

Вкусные арбузы?

Василий Черняк, житель Гомеля:

Великолепные. Жёлтые – это нечто из ряда выходящее. Всё красное, розовое. А этот – жёлтенький, и по вкусовым качествам тоже отличается. Наши дети из Минска приезжают, к приезду просят обязательно взять несколько арбузов.

Жёлтый, красный, оранжевый, с косточкой и без, запредельно сладкий или освежающий лишь с лёгким арбузным ароматом. Бахча Гринько – настоящий арбузный бутик.

Александр Добриян:

По разнообразию на этом столе можно изучать не только биологию, но и географию. Вот это хит прошлого сезона – арбуз с жёлтой мякотью из Южной Кореи. Этот светлокорый – гибрид американской селекции, гость из-за океана. А это новинка сезона: жёлтая кожура и жёлтая мякоть. Арбуз из Японии. Всего на этой бахче свыше 30 сортов арбуза. Подобрано так, чтобы ягода созревала до поздней осени: каждые две недели своя новинка. И это не Ростов и не Астрахань, это юго-восток Беларуси.

Игорь Гринько уверяет: арбузы отлично вызреют и в более северных районах страны. В доказательство, в этом году он взялся вырастить урожай под Минском. Бахчевод уверен: не за горами то время, когда арбузы пополнят экспортный список белорусских продуктов.

Игорь Гринько, бахчевод:

Уже пошли заявки из Питера. Звонили ребята из Бреста, Пинска: хотели купить весь урожай жёлтого арбуза на корню. Пускай дают заявку, немножко сократим картофельные поля и сделаем арбуз. То есть мы идём в ногу со временем.