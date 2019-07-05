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В Минске водитель пытался дать взятку инспектору ГАИ

05 июля 2019 08:21
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Новости Беларуси. В Минске водитель пытался подкупить инспектора ГАИ. Стражи порядка остановили машину на проспекте Победителей. Владелец иномарки не мог оторваться от мобильного телефона. Мужчина пересел в служебное авто, а вместо документов захватил кошелёк. Нарушитель достал 40 рублей и положил возле коробки передач, рассказали в программе «Экстренный вызов».

В Минске водитель пытался дать взятку инспектору ГАИ-1

Александра Попова, официальный представитель УГАИ ГУВД Мингорисполкома:
После неоднократных предупреждений о возможных последствиях и об уголовной ответственности мужчина всё же не отказался от своих намерений. На место была вызвана следственно-оперативная группа.

За попытку взятки минчанину грозит штраф или два года исправительных работ. В худшем случае – может сесть на несколько лет.

# ГАИ # общество # Александра Попова

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