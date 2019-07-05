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Оранжевый уровень объявлен в Беларуси из-за шквалистого ветра

05 июля 2019 06:43
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Новости Беларуси. В Гомельской области подсчитали потери от разгула стихии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Оранжевый уровень объявлен в Беларуси из-за шквалистого ветра-1

Материальный ущерб, нанесённый ураганом организациям и хозяйствам региона, по предварительным подсчётам превысил полмиллиона рублей.

Оранжевый уровень объявлен в Беларуси из-за шквалистого ветра-4

Напомним, непогода обрушилась на юго-восточный регион в понедельник, 1 июля. Ветер ломал деревья и опоры линий электропередачи, срывал крыши и рекламные щиты. Без света остались свыше 800 населённых пунктов во всех районах области. Десятки школ, детских садов и больниц.

Тем временем на ближайшие сутки в Беларуси снова объявлен оранжевый уровень опасности. Шквалистые порывы ветра ожидаются во всех областях страны.

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# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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