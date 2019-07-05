Оранжевый уровень объявлен в Беларуси из-за шквалистого ветра

Новости Беларуси. В Гомельской области подсчитали потери от разгула стихии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Гомельской области подсчитали потери от разгула стихии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Материальный ущерб, нанесённый ураганом организациям и хозяйствам региона, по предварительным подсчётам превысил полмиллиона рублей.
Напомним, непогода обрушилась на юго-восточный регион в понедельник, 1 июля. Ветер ломал деревья и опоры линий электропередачи, срывал крыши и рекламные щиты. Без света остались свыше 800 населённых пунктов во всех районах области. Десятки школ, детских садов и больниц.
Тем временем на ближайшие сутки в Беларуси снова объявлен оранжевый уровень опасности. Шквалистые порывы ветра ожидаются во всех областях страны.
В Вильнюсе +28, в Киеве +30, в Мадриде +36! Погода в Европе на неделю с 1 по 7 июля