Оранжевый уровень объявлен в Беларуси из-за шквалистого ветра

Новости Беларуси. В Гомельской области подсчитали потери от разгула стихии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, непогода обрушилась на юго-восточный регион в понедельник, 1 июля. Ветер ломал деревья и опоры линий электропередачи, срывал крыши и рекламные щиты. Без света остались свыше 800 населённых пунктов во всех районах области. Десятки школ, детских садов и больниц.

Тем временем на ближайшие сутки в Беларуси снова объявлен оранжевый уровень опасности. Шквалистые порывы ветра ожидаются во всех областях страны.

В Вильнюсе +28, в Киеве +30, в Мадриде +36! Погода в Европе на неделю с 1 по 7 июля