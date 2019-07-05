На каких пляжах в Минске запрещено купаться?

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – заведующая отделением коммунальной гигиены Минского городского центра гигиены и эпидемиологии – Юлия Журова.
Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – заведующая отделением коммунальной гигиены Минского городского центра гигиены и эпидемиологии – Юлия Журова.
Юлия Журова, заведующая отделением коммунальной гигиены Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:
По состоянию на 2 июля, у нас все пляжи открыты, патогенной микрофлоры не обнаружено, купание не запрещено нигде на территории Минска.
Мы рекомендуем ограничить купание детей на пляже №8 Заславского водохранилища и на пляжах №7 и №8 водохранилища Дрозды.
На этих водоёмах обнаружено превышение кишечной палочки в разы. Все остальные водохранилища открыты для купания.