На каких пляжах в Минске запрещено купаться?

Юлия Журова, заведующая отделением коммунальной гигиены Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:

По состоянию на 2 июля, у нас все пляжи открыты, патогенной микрофлоры не обнаружено, купание не запрещено нигде на территории Минска.

Мы рекомендуем ограничить купание детей на пляже №8 Заславского водохранилища и на пляжах №7 и №8 водохранилища Дрозды.

На этих водоёмах обнаружено превышение кишечной палочки в разы. Все остальные водохранилища открыты для купания.