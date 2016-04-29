В Минске включили фонтаны: какой из них объёмом с бассейн, а какому нужно электричества на 150 чайников

Фейерверки из воды и летящие брызги. Пожалуй, самое зрелищное весеннее пробуждение – сезон фонтанов объявлен открытым. Первое представление по традиции у самого большого водомета. Его вместимость - 300 тысяч литров (чуть меньше, чем у стандартного бассейна). Следом вверх взлетели и воды еще 32 столичных рукотворных гейзеров.

Сейчас в Минске около 6 десятков фонтанов. Говорят, каждый из них неповторим. И хитросплетения их внутренних составляющих, порой не менее удивительны, чем переливы и каскады искусственных городских источников.

Это самое сердце фонтана. Из резервуара вот этими насосами вода превращается в водяные конструкции. Уникальность этой камеры заключается в том, что находится она на глубине 25 метров под землей. Воде предстоит пройти немалый путь.

А все для того, чтобы фонтан на площади Независимости заструился в свои 512 голосов. Кстати, все обслуживание фонтана обходится в 200 киловатт — такое количество электроэнергии необходимо для того, чтобы включить сто пятьдесят электрочайников. А вот еще известный искусственный гейзер столицы — Парус на Комсомольском, расходует почти в 4 раза больше.

Владимир Бабивский, главный инженер УП «Минскзеленстрой»:

Больше трех четвертей обслуживаемых нами фонтанов управляются через персональные электронно-вычислительные машины. Под них создается специальное программное обеспечение. Программное обеспечение контролирует пускатели, частотные преобразователи.

В Гомеле более 10 различных фонтанов. Весеннее «оживление» городской архитектуры здесь ждали с нетерпением.

Бурлящие потоки, облака брызг и водяные стрелы - эти спутники не покинут улиц города до октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.