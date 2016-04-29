Куличи с ароматом лимона и традиционная краска-шелуха — как белорусы готовятся к Пасхе

Новости Беларуси. Христово Воскресение – один из главных праздников церковного календаря. Его принято отмечать с особым торжеством и радостью. По традиции, в последние дни перед Пасхой хозяйки пекут куличи и красят яйца. Непременные атрибуты праздника – в широком ассортименте и на прилавках магазинов. Это разнообразные кексы, пироги, булочки, сладости. Всего по всей стране производители предложат сотни тонн выпечки по десяткам наименований. Какие пасхальные товары предлагают сегодня покупателям?

Предпраздничные цветы пасхального букета здесь расцветают благодаря не одной паре рук. Работа на этом хлебозаводе сегодня фактически в режиме общепит-стоп. Лишь с утра с аппетитного конвейера сошло столько куличей, что их число измеряют даже не сотнями.

Наталья Лиходиевская, заместитель начальника отдела сбыта хлебозавода:

За сегодня мы произвели десять тонн. Из всего ассортимента самый замечательный вот такой кулич – украшенный яйцами и с ароматом лимона.

Куличную классику каждый год стараются разнообразить – к наступающей Пасхе здесь, к примеру, придумали вот такой праздничный пряник. Но активный пенсионер Олег Владимирович за новинкой еще не отправлялся – старается успеть и приготовить небольшие сувениры, и покрасить яйца, и попутно доказать нам, что не только женское дело – варить шелуху.

Олег Гребнев:

Я как мужчина готовлюсь: женщины придут, меня поздравят, а я приму дары! Отношусь с трепетом, конечно, все муки Креста, которые Он прошел, для меня – искупление грехов всего человечества.

До светлого праздника еще практически два дня, а в магазинах уже стоят очереди в предвкушении кулича. Пасха для многих белорусов – святая традиция, для кого-то выраженная в свечи перед алтарем в церкви, а для кого-то – и в поводе наконец-то собраться всей семьей.

Белорусы:

Дети приходят, внуки приходят, вспоминаем всех.

Светлый праздник, несет с собой надежду на будущее.

Очень важный праздник – большое дело для меня!

А она каждый год покупает кулич и красит яйца, хотя для нее это на пять порядков сложнее, чем большинству из нас. Анжела – инвалид по зрению, девушка абсолютно ничего не видит и даже не может оценить, равномерно ли легла природная краска.

Анжела Мартысевич:

Делаю сама, но прошу посмотреть, насколько покрасились яйца. Ощущение праздника есть, благодати.

День воскресения Господня – свой и у тех, кто стоит в очереди за куличами, и у тех, кто эти куличи выпекает, и у Олега Владимировича – только с его, очень личным смыслом. Ведь глазами можно увидеть воплощение традиции, но только сердцем – ощутить святость Великого Праздника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.