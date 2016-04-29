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Страстная пятница сегодня у православных – день особенно строгого поста

29 апреля 2016 16:40
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Новости Беларуси. Сегодня у православных Великая пятница. Христиане в этот день вспоминают о страданиях и смерти Иисуса. В храмах вместо божественной литургии читается Евангелие о Страстях Христовых. В середине дня совершается вечерня, в конце которой с алтаря выносится плащаница и возлагается на средине храма. Символично это означает снятие тела Иисуса с креста и его погребение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Страстная пятница – день особенно строгого поста. Считается, что в этот день можно есть только хлеб и пить только воду.

Священник Владимир Долгополов, клирик кафедрального Свято-Духова собора:
В этот день все православные верующие вспоминают два события: распятие Господа нашего Иисуса Христа и положение его в гроб. И то богослужение, свидетелями которого и участниками которого мы только что являлись, оно и переносит нас в те дни. В ту пятницу Христос был распят, когда его тело было снято с креста и положено в гроб.

# общество # Православные в Беларуси # Священник Владимир Долгополов

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