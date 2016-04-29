Новые «жировки»: теперь двусторонние и в трёх частях

Новости Беларуси. В Беларуси презентовали новые жировки. Теперь они стали двухсторонними и более понятными. На лицевой стороне документа по оплате жилищно-коммунальных услуг указана информация о начисленной квартплате, на обратной — дополнительные сведения по лицевому счёту, жилому дому и расшифровка фактических затрат.

Строчки об основных ЖКУ визуально разделены на три части. Так будет проще разобраться в цифрах, увидеть, какие услуги потребляются сверх нормы. Также появится графа, где указан уровень возмещения населением жилищно-коммунальных затрат в целом по стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Олег Поскробко, первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь:

Сегодня мы разделили, поставили блок собственника, его адрес и номер лицевого счета, получатель и разделили счет извещения, где отразили основные жилищно-коммунальные услуги, которые потребляются в рамках нормативного потребления. Жилищно-коммунальные услуги основные, которые потребляются в рамках сверхнормативного потребления. Чтобы человек видел, он сегодня экономит или перепотребляет услугу. И мог влиять непосредственно через визуализацию счет-извещения. И основные услуги.