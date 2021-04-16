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В Минске в честь 70-летия Фрунзенского района заложили ивовую аллею

16 апреля 2021 19:11
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Новости Беларуси. Увековечили память. В сквере на улице Вязынской заложили аллею, посвященную 70-летию со дня образования Фрунзенского района, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске в честь 70-летия Фрунзенского района заложили ивовую аллею-1

Каждое предприятие района посадило одну иву. Впоследствии дерево может вырасти до 15 метров. Всего появилось 40 саженцев. Рядом с каждым именная табличка. Кстати, породу выбрали неслучайно: ранее в сквере уже высаживали ивы, и молодые растения должны дополнить ландшафт.

В Минске в честь 70-летия Фрунзенского района заложили ивовую аллею-4

За саженцами в ближайшее время будут следить специалисты, чтобы растения прижились и чувствовали себя хорошо.

В Минске в честь 70-летия Фрунзенского района заложили ивовую аллею-7

Алеся Савич, директор Зеленстроя Фрунзенского района:
Сквер приближен к району Каменная горка, молодой район, район, как уже принято называть, «каменные джунгли». Поэтому было принято решение, что надо озеленять, надо для жителей создать место, где они могут прекрасно провести свободное свое время, выйти в выходной день с семьей, с детьми на пикник.

В Минске в честь 70-летия Фрунзенского района заложили ивовую аллею-10

Наталья Попова, рабочая Зеленстроя Фрунзенского района:
Приятно. Допустим, идешь с ребенком и говоришь: «Вот тут я озеленяла, вот тут деревце я сажала, тут цветочки я сажала, тут травичку, газончик». То есть под старость даже будет что вспомнить.

# Озеленение # общество # Алеся Савич # Наталья Попова # Фотофакт

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