В Минске в честь 70-летия Фрунзенского района заложили ивовую аллею

Новости Беларуси. Увековечили память. В сквере на улице Вязынской заложили аллею, посвященную 70-летию со дня образования Фрунзенского района, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Каждое предприятие района посадило одну иву. Впоследствии дерево может вырасти до 15 метров. Всего появилось 40 саженцев. Рядом с каждым именная табличка. Кстати, породу выбрали неслучайно: ранее в сквере уже высаживали ивы, и молодые растения должны дополнить ландшафт.

За саженцами в ближайшее время будут следить специалисты, чтобы растения прижились и чувствовали себя хорошо.

Алеся Савич, директор Зеленстроя Фрунзенского района:

Сквер приближен к району Каменная горка, молодой район, район, как уже принято называть, «каменные джунгли». Поэтому было принято решение, что надо озеленять, надо для жителей создать место, где они могут прекрасно провести свободное свое время, выйти в выходной день с семьей, с детьми на пикник.