Игры на болоте. Республиканский турнир по торфяному футболу прошёл в Пуховичском районе

Новости Беларуси. В Пуховичском районе состоялся национальный турнир по торфяному футболу, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Матчи прошли на участке месторождения полезного ископаемого в поселке Правдинский Пуховичского района. Участие приняли 19 команд. В составе не только мужчины, но и женщины.