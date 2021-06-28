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Игры на болоте. Республиканский турнир по торфяному футболу прошёл в Пуховичском районе

28 июня 2021 14:52
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Новости Беларуси. В Пуховичском районе состоялся национальный турнир по торфяному футболу, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Игры на болоте. Республиканский турнир по торфяному футболу прошёл в Пуховичском районе-1

Матчи прошли на участке месторождения полезного ископаемого в поселке Правдинский Пуховичского района. Участие приняли 19 команд. В составе не только мужчины, но и женщины.

Игры на болоте. Республиканский турнир по торфяному футболу прошёл в Пуховичском районе-4

Торфяной футбол традиционно отметился зрелищностью, ведь вместо травяного газона игра проходила на болоте. В борьбе за мяч игроки толкались и падали, но получали лишь положительные эмоции. Победу в турнире праздновала команда Лидского торфобрикетного завода.

# Спортивные соревнования # общество # Фотофакт

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