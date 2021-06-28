Игры на болоте. Республиканский турнир по торфяному футболу прошёл в Пуховичском районе

Новости Беларуси. В Пуховичском районе состоялся национальный турнир по торфяному футболу, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. В Пуховичском районе состоялся национальный турнир по торфяному футболу, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Матчи прошли на участке месторождения полезного ископаемого в поселке Правдинский Пуховичского района. Участие приняли 19 команд. В составе не только мужчины, но и женщины.
Торфяной футбол традиционно отметился зрелищностью, ведь вместо травяного газона игра проходила на болоте. В борьбе за мяч игроки толкались и падали, но получали лишь положительные эмоции. Победу в турнире праздновала команда Лидского торфобрикетного завода.