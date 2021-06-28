Прямой эфир

В Копыльском районе завершают реконструкцию моста через Гнилицу

28 июня 2021 14:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Реконструкция железобетонного моста на реке Гнилица в поселке Заболотье Копыльского района завершается, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Копыльском районе завершают реконструкцию моста через Гнилицу-1

Конструкция приобрела совершенно иной вид. Ранее это был аварийный объект, который доставлял много проблем жителям близлежащих населенных пунктов. Специалисты оперативно обследовали и провели реконструкцию. Теперь реку можно преодолеть безопасно. Мост откроют уже в ближайшее время.

# Ремонт и капремонт в Беларуси # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Роман Головченко провёл встречу с Касым-Жомартом Токаевым. О чём говорили в Казахстане?
28 июня 2021 13:56

Роман Головченко провёл встречу с Касым-Жомартом Токаевым. О чём говорили в Казахстане?

Виктор Бабарико выступил с последним словом в суде Московского района. О чём он говорил?
28 июня 2021 10:55

Виктор Бабарико выступил с последним словом в суде Московского района. О чём он говорил?

«Эти балки пойдут на "‎Славкалий"‎». Что происходит на предприятии, которое производит металлоконструкции?
28 июня 2021 10:45

«Эти балки пойдут на "‎Славкалий"‎». Что происходит на предприятии, которое производит металлоконструкции?