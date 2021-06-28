В Копыльском районе завершают реконструкцию моста через Гнилицу

Новости Беларуси. Реконструкция железобетонного моста на реке Гнилица в поселке Заболотье Копыльского района завершается, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Конструкция приобрела совершенно иной вид. Ранее это был аварийный объект, который доставлял много проблем жителям близлежащих населенных пунктов. Специалисты оперативно обследовали и провели реконструкцию. Теперь реку можно преодолеть безопасно. Мост откроют уже в ближайшее время.