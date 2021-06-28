Роман Головченко провёл встречу с Касым-Жомартом Токаевым. О чём говорили в Казахстане?

Новости Беларуси. Беларусь и Казахстан рассчитывают на товарооборот в миллиард долларов к концу 2021 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О развитии торгово-экономического диалога шла речь на встрече премьер-министра Беларуси Романа Головченко с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. А вот конкретные проекты и их реализацию обсудили во время встречи глав правительств двух стран. «Нам очень интересна именно продукция переработки». Игорь Брыло о торговле с Казахстаном

Переговоры прошли в присутствии делегаций. По итогам подписано соглашение о поставках нефти. Объемы и сроки в ближайшее время согласуют предприятия. Крупные контракты заключили и производители техники. Так, МТЗ отправит 590 тракторов в Казахстан на сумму свыше 10 миллионов долларов.