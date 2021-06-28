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Роман Головченко провёл встречу с Касым-Жомартом Токаевым. О чём говорили в Казахстане?

28 июня 2021 13:56
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Новости Беларуси. Беларусь и Казахстан рассчитывают на товарооборот в миллиард долларов к концу 2021 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Роман Головченко провёл встречу с Касым-Жомартом Токаевым. О чём говорили в Казахстане? -1

О развитии торгово-экономического диалога шла речь на встрече премьер-министра Беларуси Романа Головченко с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. А вот конкретные проекты и их реализацию обсудили во время встречи глав правительств двух стран.

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Роман Головченко провёл встречу с Касым-Жомартом Токаевым. О чём говорили в Казахстане? -4

Переговоры прошли в присутствии делегаций. По итогам подписано соглашение о поставках нефти. Объемы и сроки в ближайшее время согласуют предприятия. Крупные контракты заключили и производители техники. Так, МТЗ отправит 590 тракторов в Казахстан на сумму свыше 10 миллионов долларов.

Роман Головченко провёл встречу с Касым-Жомартом Токаевым. О чём говорили в Казахстане? -7

В центре внимания и вопрос транспортного сообщения между странами. Стороны договорились об увеличении авиарейсов. В целом, Минск и Нурсултан отмечают позитивную динамику в торгово-экономических отношениях (здесь подробнее).

# Беларусь-Казахстан # общество # Роман Головченко # Касым-Жомарт Токаев # Фотофакт

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