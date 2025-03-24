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Милиция отслеживает ход посевной – побывали в рейде с инспекторами

24 марта 2025 18:10
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В Беларуси – внимание весенней сельскохозяйственной кампании. Уже посеяна пятая часть ранних яровых и зернобобовых культур. Темпы работ превышают прошлогодние.

От того, как пройдет этот важный этап, во многом зависит, какой урожай получим на финише. На весомый результат настроены не только аграрии. Ежедневно на объекты агропромышленного комплекса выезжают сотрудники УВД. Проверяют и физическое состояние работников, и исправность техники, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В одном из рейдов вместе с правоохранителями побывала и наша съемочная группа.

Милиция отслеживает ход посевной – побывали в рейде с инспекторами-2

Сев зерновых и зернобобовых в СПК «Свислочь» завершили. Большой клин был осенью. Тогда заложили пшеницу, тритикале, ячмень и рапс. Перезимовали культуры неплохо. Сейчас все внимание свекле и кукурузе. Готовят почву под эти культуры.

Милиция отслеживает ход посевной – побывали в рейде с инспекторами-4

Никита Предборский, оперуполномоченный отдела по борьбе с экономическими преступлениями Гродненского РОВД:
Мы работаем на выявление фактов хищения различной сельскохозяйственной продукции, топлива, принадлежащего СПК, чтобы все было учтено, чтобы не было каких-либо фактов хищений, ну и также выявляем факты бесхозяйственности, чтобы везде был порядок, чтобы все это происходило в соответствии с нормативно-правовыми актами.

Милиция отслеживает ход посевной – побывали в рейде с инспекторами-6

Правоохранители ежедневно выезжают на объекты агропромышленного комплекса. Во время рейдовых мероприятий проверяют и физическое состояние работников, и исправность техники. В мобильные группы входят представители нескольких подразделений органов внутренних дел, в том числе ГАИ.

Милиция отслеживает ход посевной – побывали в рейде с инспекторами-8

Игорь Летягин, инспектор ДПС БДПС ГАИ УВД Гродненского облисполкома:
Проверяем багажное отделение на предмет перевозки топлива, которое предоставлено государством для сельскохозяйственных предприятий, сегодня данных фактов выявлено не было, будем дальше продолжать работу.

Подробности в видео.

# Сельское хозяйство # Посевная кампания # МВД Республики Беларусь

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