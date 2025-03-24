Милиция отслеживает ход посевной – побывали в рейде с инспекторами

В Беларуси – внимание весенней сельскохозяйственной кампании. Уже посеяна пятая часть ранних яровых и зернобобовых культур. Темпы работ превышают прошлогодние. От того, как пройдет этот важный этап, во многом зависит, какой урожай получим на финише. На весомый результат настроены не только аграрии. Ежедневно на объекты агропромышленного комплекса выезжают сотрудники УВД. Проверяют и физическое состояние работников, и исправность техники, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. В одном из рейдов вместе с правоохранителями побывала и наша съемочная группа.

Сев зерновых и зернобобовых в СПК «Свислочь» завершили. Большой клин был осенью. Тогда заложили пшеницу, тритикале, ячмень и рапс. Перезимовали культуры неплохо. Сейчас все внимание свекле и кукурузе. Готовят почву под эти культуры.

Никита Предборский, оперуполномоченный отдела по борьбе с экономическими преступлениями Гродненского РОВД:

Мы работаем на выявление фактов хищения различной сельскохозяйственной продукции, топлива, принадлежащего СПК, чтобы все было учтено, чтобы не было каких-либо фактов хищений, ну и также выявляем факты бесхозяйственности, чтобы везде был порядок, чтобы все это происходило в соответствии с нормативно-правовыми актами.

Правоохранители ежедневно выезжают на объекты агропромышленного комплекса. Во время рейдовых мероприятий проверяют и физическое состояние работников, и исправность техники. В мобильные группы входят представители нескольких подразделений органов внутренних дел, в том числе ГАИ.