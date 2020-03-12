«На бетонной крыше слышались гортанные крики фашистов и топот кованых вражеских сапог». Как немцы атаковали советские ДОТы

Из воспоминаний курсанта Леонида Ирина:

«Дышать было нечем от бетонной пыли, газов, раскалённых гильз и от июньской жары нагретого ДОТа. Но гарнизон ДОТа стойко держался и всячески отражал и уничтожал наседавшего врага. На бетонной крыше ДОТа слышались гортанные крики фашистов и топот кованых вражеских сапог. Это были сапёры-подрывники. Разбив ручной гранатой верх перископного отверстия, ультимативно кричали «Рус, здавайс!» Но в ответ получали бесславную смерть на русской земле. Трупов захватчиков в зелёных мундирах прибавлялось на подступах к ДОТу».