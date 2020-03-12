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«На бетонной крыше слышались гортанные крики фашистов и топот кованых вражеских сапог». Как немцы атаковали советские ДОТы

12 марта 2020 16:11
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В начале Великой Отечественной войны шло активное наступление немецких войск. Но на территории Гродненской области их останавливало ожесточенное сопротивление. Противник не ожидал встретить здесь сильный отпор.

«На бетонной крыше слышались гортанные крики фашистов и топот кованых вражеских сапог». Как немцы атаковали советские ДОТы-1

Из воспоминаний курсанта Леонида Ирина:
«Дышать было нечем от бетонной пыли, газов, раскалённых гильз и от июньской жары нагретого ДОТа. Но гарнизон ДОТа стойко держался и всячески отражал и уничтожал наседавшего врага. На бетонной крыше ДОТа слышались гортанные крики фашистов и топот кованых вражеских сапог. Это были сапёры-подрывники. Разбив ручной гранатой верх перископного отверстия, ультимативно кричали «Рус, здавайс!» Но в ответ получали бесславную смерть на русской земле. Трупов захватчиков в зелёных мундирах прибавлялось на подступах к ДОТу».

«На бетонной крыше слышались гортанные крики фашистов и топот кованых вражеских сапог». Как немцы атаковали советские ДОТы-4

Дмитрий Лютик, военный историк, учитель ГУО «Гимназия №4 г. Гродно»:
Здесь находился вход в укрепление, так называемый, сквозник, и вы видите, что сквозник разрушен. Это как раз результаты подрыва немецкой штурмовой группы. Они заложили взрывчатку здесь около входа, взорвали его. Ещё один заряд немцы заложили рядом с амбразурой.

«На бетонной крыше слышались гортанные крики фашистов и топот кованых вражеских сапог». Как немцы атаковали советские ДОТы-7

Два мощных взрыва контузили бойцов гарнизона, многие погибли на месте. После этого, как писали немецкие офицеры в отчётах, 23 июня ДОТ №39 «был приведён к молчанию»…

# Великая Отечественная война # общество # Дмитрий Лютик # Леонид Ирин

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