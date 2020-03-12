«На бетонной крыше слышались гортанные крики фашистов и топот кованых вражеских сапог». Как немцы атаковали советские ДОТы

В начале Великой Отечественной войны шло активное наступление немецких войск. Но на территории Гродненской области их останавливало ожесточенное сопротивление. Противник не ожидал встретить здесь сильный отпор.
В начале Великой Отечественной войны шло активное наступление немецких войск. Но на территории Гродненской области их останавливало ожесточенное сопротивление. Противник не ожидал встретить здесь сильный отпор.
Из воспоминаний курсанта Леонида Ирина:
«Дышать было нечем от бетонной пыли, газов, раскалённых гильз и от июньской жары нагретого ДОТа. Но гарнизон ДОТа стойко держался и всячески отражал и уничтожал наседавшего врага. На бетонной крыше ДОТа слышались гортанные крики фашистов и топот кованых вражеских сапог. Это были сапёры-подрывники. Разбив ручной гранатой верх перископного отверстия, ультимативно кричали «Рус, здавайс!» Но в ответ получали бесславную смерть на русской земле. Трупов захватчиков в зелёных мундирах прибавлялось на подступах к ДОТу».
Дмитрий Лютик, военный историк, учитель ГУО «Гимназия №4 г. Гродно»:
Здесь находился вход в укрепление, так называемый, сквозник, и вы видите, что сквозник разрушен. Это как раз результаты подрыва немецкой штурмовой группы. Они заложили взрывчатку здесь около входа, взорвали его. Ещё один заряд немцы заложили рядом с амбразурой.
Два мощных взрыва контузили бойцов гарнизона, многие погибли на месте. После этого, как писали немецкие офицеры в отчётах, 23 июня ДОТ №39 «был приведён к молчанию»…