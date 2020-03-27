Прямой эфир

В Минске установили мобильные площадки для сбора мусора. Как они выглядят?

27 марта 2020 14:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Эстетично и экологично. Первые мобильные площадки для сбора мусора появились в столице, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске установили мобильные площадки для сбора мусора. Как они выглядят? -1



Пилотный проект реализуют на Ташкентской. Большие боксы под навесом решают проблему с беспорядком во дворах. К тому же такие площадки можно размещать там, где есть подземные коммуникации.

В Минске установили мобильные площадки для сбора мусора. Как они выглядят? -3

В случае ремонтных работ их можно быстро перенести в другое место. Ведь конструкция собирается за считанные часы из готовых элементов. Установить её можно на проездах, разворотных площадках и зелёных зонах. Столичные разработчики предложили несколько вариантов контейнеров. 

В Минске установили мобильные площадки для сбора мусора. Как они выглядят? -6

Алексей Корольков, директор филиала «Завода строительных изделий» ОАО «Минскремстрой»:
Для того, чтобы можно было закатить контейнер, он был закрыт. Естественно, чтобы ничего не разносилось ни ветром, ни птичками по территории и т.д.

В Минске установили мобильные площадки для сбора мусора. Как они выглядят? -9

Новые площадки решают и проблему раздельного сбора мусора.  Каждый контейнер предназначен для определенного вида отходов. В дальнейшем мобильные площадки будут усовершенствованы. Их станет больше во всех районах города.

# Мусор # общество # Алексей Корольков # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Дойти до каждого человека». Какую помощь оказывают пожилым людям соцработники и неравнодушные белорусы
27 марта 2020 14:17

«Дойти до каждого человека». Какую помощь оказывают пожилым людям соцработники и неравнодушные белорусы

В Беларуси не будут отменять мероприятия по празднованию 75-летия Победы
27 марта 2020 13:55

В Беларуси не будут отменять мероприятия по празднованию 75-летия Победы

Минздрав рассказал, куда пойдут деньги, которые перечисляют белорусы для борьбы с коронавирусом
27 марта 2020 13:42

Минздрав рассказал, куда пойдут деньги, которые перечисляют белорусы для борьбы с коронавирусом