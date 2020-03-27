В Минске установили мобильные площадки для сбора мусора. Как они выглядят?

Новости Беларуси. Эстетично и экологично. Первые мобильные площадки для сбора мусора появились в столице, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.





Пилотный проект реализуют на Ташкентской. Большие боксы под навесом решают проблему с беспорядком во дворах. К тому же такие площадки можно размещать там, где есть подземные коммуникации.

В случае ремонтных работ их можно быстро перенести в другое место. Ведь конструкция собирается за считанные часы из готовых элементов. Установить её можно на проездах, разворотных площадках и зелёных зонах. Столичные разработчики предложили несколько вариантов контейнеров.

Алексей Корольков, директор филиала «Завода строительных изделий» ОАО «Минскремстрой»:

Для того, чтобы можно было закатить контейнер, он был закрыт. Естественно, чтобы ничего не разносилось ни ветром, ни птичками по территории и т.д.