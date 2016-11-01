В Минске установилась положительная тенденция роста поступлений от налогоплательщиков

Новости Беларуси. Положительная тенденция роста поступлений от налогоплательщиков установилась в Минске. К этому времени в консолидированный бюджет города поступило 8,3 миллиарда деноминированных рублей.

Эта цифра на 433 миллиона превысила запланированные показатели.

Стоит отметить, что поступления налогов от плательщиков столичного региона более чем на 48 % сформировали бюджет страны.

Также в столице стабилизировалась ситуация с количеством убыточных предприятий.

За последние полгода их число снизилось. Выросло количество организаций, имеющих прибыль к налогообложению. Поступления по источнику в местный бюджет за октябрь составили 210 миллионов рублей, что почти на четверть превышает сумму за июль 2016, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Андрей Соболевский, начальник инспекции МНС Республики Беларусь по городу Минску:

Основной удельный вес – это 30% предприятия госсектора и 70% – это предприятия негосударственного сектора. В том числе приняли участие в формирование бюджета индивидуальные предприниматели и граждане. Среди районов города Минска наибольший удельный вес в формировании бюджетов занимает Советский район – это 19%, Фрунзенский район – это 15 % и Московский район – 12%.