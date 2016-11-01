Во Дворце Республики 1 ноября вручили Государственные награды за многолетний труд

Новости Беларуси. За многолетний плодотворный труд и высокий профессионализм государственных наград 1 ноября удостоены заслуженные люди страны.

По поручению главы государства их вручил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков.

Церемония прошла во Дворце Республики.

В списке награжденных около 100 человек.

Это аграрии, строители, работники налоговых органов, деятели искусства и науки. Награждать лучших из лучших уже стало доброй традицией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Аграрии и ученые, лесничие и налоговики, медики и деятели искусства – сегодня они сменили декорации своих рабочих мест на торжественную обстановку Дворца Республики.

В списке награжденных – 94 профессионала своего дела.

И каждый из них внес свой личный вклад в развитие Беларуси.

Валентина Гаевая, народная артистка Беларуси, художественный руководитель Белорусского государственного хореографического ансамбля «Хорошки»:

Мы очень дорожим вниманием публики в такое трудное время, когда снимаются концерты больших звезд из-за отсутствия зрителей. А у нас – аншлаги.

Самая многочисленная делегация награжденцев – медики. Реаниматологи, педиатры, акушеры. Красноречивее любых наград об их работе говорит зафиксированный впервые в Беларуси положительный естественный прирост.

А за 9 месяцев 2016 года на свет появилось 90 тысяч маленьких белорусов.

Ирина Луканская, главный врач ГУЗ «Детская поликлиника №1 Гродно»:

За последние лет 5-7 наше здравоохранение настолько шагнуло вперед. Когда мы как педиатры видим, какие к нам поступают детки. Неважно, что он роился 600-700 граммов, он выращивается и становится абсолютно полноценным и хорошим ребенком.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

Отрадно отметить, что впервые за последние 20 лет в Беларуси рождаемость превысила смертность. Это стало возможно благодаря комплексным последовательным мерам государственной политики.

Естественный прирост только за 9 месяцев этого года наблюдается сразу в 85 из 113 городов, а также в каждом третьем поселке городского типа.

К слову, профессия обязывает не расставаться надолго с белым халатом. Елену Федоровну Лабецкую мы встречаем в коридорах 1 городской клинической больницы. Она и сама когда-то родилась в этих стенах. А сегодня она опытнейший врач-акушер, ее стаж – больше четверти века. Доктор Лабецкая не раз спасала и сохраняла жизнь там, где это казалось попросту невозможным.

Елена Лабецкая, заведующий 4 женской консультацией ГУЗ «1 городская клиническая больница Минска»:

Консультирую сложных пациентов. Сложных беременных с тяжелыми видами различных патологий: сердечно-сосудистой, эндокринной патологии, с какими-то серьезными осложнениями беременности. Когда-то работала на участке рядовым доктором. Наблюдались у меня, конечно, беременные женщины. Сейчас приятно, конечно, когда приходят уже их дети.

Её вклад в развитие культуры трудно переоценить. Галина Галковская уже 20 лет ставит спектакли в Большом театре оперы и балета. «Кармен», «Кащей Бессмертный», «Набукко». Каждый раз – полный зал.

Благодаря ей, в том числе, спектакли белорусского Большого известны далеко за пределами нашей страны.

Галина Галковская, режиссер-постановщик Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь:

Я думаю, не зря столько зрителей… Много, большое количество зрителей спешат в театр. Они спешат за определенными эмоциями. Эти эмоции рождаются только там, где творят по-настоящему талантливые люди. Поэтому я ничего не хочу менять. Вообще в жизни не надо ничего менять. Надо достойно жить, любить сою работу, любить людей, с которыми ты работаешь.