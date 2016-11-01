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Жодинская компания по производству матрасов теперь выпускает разнообразные атрибуты для сна

01 ноября 2016 14:46
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Новости Беларуси. Гибкое производство. Предприятия Минской области расширяют ассортимент продукции.

Чтобы быть интересными покупателю, промышленники осваивают новые направления производства.

Такой подход не только помогает заработать дополнительные средства, но и улучшает имидж предприятий. Так, жодинская компания по выпуску матрасов сейчас производит еще и многочисленные атрибуты для сна.

Благодаря переориентации производства, интерес покупателей к жодинской продукции возрос в разы.

Причем не только на отечественном рынке – местные товары отправили и на зарубежные прилавки,

сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Евгений Быков, директор предприятия:
У нас сейчас заключены контракты с Литвой, мы поставляем много в Россию, разговариваем с Германией. Что-то делаем новое, что-то выдумываем, что-то придумываем для людей. Это и разная плотность матрасов: делаем двойные, делаем для мужа и жены, делаем разной высоты, делаем пристёжки, новые пледы делаем.

# общество # Социальная инфраструктура # Евгений Быков

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