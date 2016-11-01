Жодинская компания по производству матрасов теперь выпускает разнообразные атрибуты для сна

Новости Беларуси. Гибкое производство. Предприятия Минской области расширяют ассортимент продукции.

Чтобы быть интересными покупателю, промышленники осваивают новые направления производства.

Такой подход не только помогает заработать дополнительные средства, но и улучшает имидж предприятий. Так, жодинская компания по выпуску матрасов сейчас производит еще и многочисленные атрибуты для сна.

Благодаря переориентации производства, интерес покупателей к жодинской продукции возрос в разы.

Причем не только на отечественном рынке – местные товары отправили и на зарубежные прилавки,

сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Евгений Быков, директор предприятия:

У нас сейчас заключены контракты с Литвой, мы поставляем много в Россию, разговариваем с Германией. Что-то делаем новое, что-то выдумываем, что-то придумываем для людей. Это и разная плотность матрасов: делаем двойные, делаем для мужа и жены, делаем разной высоты, делаем пристёжки, новые пледы делаем.