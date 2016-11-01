В Минской области акцию по профилактике детского травматизма проводят инспекторы ГАИ

Новости Беларуси. Тем временем сотрудники ГАИ обращают внимание водителей на неблагоприятные дорожные условия.

Внимательность, выполнение элементарных правил безопасности и правил дорожного движения – залог не только уменьшения ДТП, но и спокойных каникул.

Акцию направленную на профилактику детского травматизма инспекторы проводят в течение недели.

Накануне долгожданного отдыха представители дорожной милиции встретились со школьниками.

Кроме знаний маленькие пешеходы получили полезные подарки, о необходимости использования которых инспекторы напоминают и родителям, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Екатерина Сильченко, старший инспектор отделения агитации и пропаганды Госавтоинспеции Минского района:

Хотелось бы обратиться к родителям, чтобы они для своих детей приобрели как инимум два фликера, поскольку один – они вешают на портфель.

Дети, когда приходят из школы, они оставляют свои портфели дома, забывают про свои фликеры, идут гулять, и на верхней одежде фликера у них нет.

Также хотелось бы напомнить, если нет пешеходной дорожки и тротуара, чтобы дети двигались по обочине, навстречу транспортному средству.