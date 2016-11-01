В Минской области акцию по профилактике детского травматизма проводят инспекторы ГАИ

Новости Беларуси. Тем временем сотрудники ГАИ обращают внимание водителей на неблагоприятные дорожные условия.
Внимательность, выполнение элементарных правил безопасности и правил дорожного движения – залог не только уменьшения ДТП, но и спокойных каникул.
Акцию направленную на профилактику детского травматизма инспекторы проводят в течение недели.
Накануне долгожданного отдыха представители дорожной милиции встретились со школьниками.
Кроме знаний маленькие пешеходы получили полезные подарки, о необходимости использования которых инспекторы напоминают и родителям, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Екатерина Сильченко, старший инспектор отделения агитации и пропаганды Госавтоинспеции Минского района:
Хотелось бы обратиться к родителям, чтобы они для своих детей приобрели как инимум два фликера, поскольку один – они вешают на портфель.
Дети, когда приходят из школы, они оставляют свои портфели дома, забывают про свои фликеры, идут гулять, и на верхней одежде фликера у них нет.
Также хотелось бы напомнить, если нет пешеходной дорожки и тротуара, чтобы дети двигались по обочине, навстречу транспортному средству.