Чего ожидают сельские жители от депутатов – результаты соцопроса от БИСИ

Как показал проведенный телефонный опрос, во взаимодействии с депутатами жители сельской местности чаще всего предпочитают личные приемы. Они востребованы каждым третьим. Топ проблем, которые вызывают беспокойство у респондентов исследования, – качество воды, состояние дорог и транспортного сообщения. Среди других волнующих тем, на которые обратили внимание опрошенные, – вопросы закупок сельхозпродукции, ассортимент промышленных товаров в местных магазинах, работа автолавок и шаговая доступность медпомощи.

Светлана Алейникова, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Особенно с учетом пожилого населения в сельской местности самым важным для них является личное общение с депутатом, то есть активность депутата и способность его ножками прийти к своему избирателю либо к тому, кто его избирал, и помочь ему в решении каких-либо вопросов. Что касается узнаваемости, далеко не все депутаты узнаваемы в сельской местности, это зависит именно от личной активности. Есть такие мнения, когда люди высказываются, что депутат к нам приходит только по жалобе. Вот таких депутатов не узнают в лицо, и особой с ними надежды не связывают, но здесь нельзя обобщать.