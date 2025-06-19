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В трудовых коллективах пройдёт Единый день информирования

19 июня 2025 06:47
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Единый день информирования пройдет сегодня, 19 июня, в трудовых коллективах. Главная тема диалога – молодежная политика государства на современном этапе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В трудовых коллективах пройдёт Единый день информирования -2

Молодежь – это каждый пятый гражданин Беларуси, мощный стратегический ресурс страны. Развитие потенциала юного поколения – один из приоритетов государственной молодежной политики сегодня. Инициативные и энергичные молодые белорусы могут себя реализовать на производстве и в политике, в бизнесе и в науке, в образовании и госуправлении. Именно от нового поколения совсем скоро будет зависеть динамика развития общества. Кроме этой темы в рамках Единого дня информирования обсудят методы противодействия коррупции и незаконному обороту наркотиков в Беларуси. В летний сезон актуальными остаются и вопросы безопасности на воде, а также в период предстоящей уборочной кампании.

# Молодежь Беларуси

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