В трудовых коллективах пройдёт Единый день информирования

Молодежь – это каждый пятый гражданин Беларуси, мощный стратегический ресурс страны. Развитие потенциала юного поколения – один из приоритетов государственной молодежной политики сегодня. Инициативные и энергичные молодые белорусы могут себя реализовать на производстве и в политике, в бизнесе и в науке, в образовании и госуправлении. Именно от нового поколения совсем скоро будет зависеть динамика развития общества. Кроме этой темы в рамках Единого дня информирования обсудят методы противодействия коррупции и незаконному обороту наркотиков в Беларуси. В летний сезон актуальными остаются и вопросы безопасности на воде, а также в период предстоящей уборочной кампании.