В Минске наградили победителей XXXI Республиканского конкурса научных работ студентов

Лучшие в своем деле. В Минске наградили победителей Республиканского конкурса научных работ студентов. В 2025 году участие приняли представители 53 вузов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Технические, естественные, гуманитарные и общественные науки – всего поступило около 3,5 тысячи исследований. 90 % работ уже опубликованы, представлены на конференциях и внедрены в производство. Лучшими признаны 64 участника.

Ксения Полуносик, аспирантка Белорусского государственного педагогического университета имени М.Танка: В конкурсе была представлена наша магистерская диссертация по гражданско-патриотическому воспитанию детей с нарушением слуха. Тема да боли актуальная в настоящее время, а в условиях реализации принципа инклюзии мы должны понимать, что дети с нарушением слуха обязаны быть включены в образовательный процесс вместе со всеми детьми. Соответственно, мы разрабатываем те инструменты, которые могут быть эффективны для реализации данного принципа.

Светлана Сиренко, заведующая кафедрой педагогики факультета социально-педагогических технологий Белорусского государственного педагогического университета имени М.Танка:

Сегодняшняя работа научно-исследовательская, особенно в области педагогической, не возможна без практического применения. На самом деле, это один из критериев, по которым мы оцениваем и курсовые работы, и магистерские работы. А именно критерий – практическая значимость, практическая ориентация.

В Беларуси созданы условия для раскрытия интеллектуального потенциала молодежи. Это ежегодные стипендии аспирантам и гранты для выполнения научно-исследовательских работ. Также в нашей стране активно развиваются центры компетенции на базе технических вузов, что способствует привлечению молодежи в науку.