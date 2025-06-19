К новому учебному году в Минской области обновят 29 школьных стадионов

Развивать спортивную базу, чтобы увлечь детей и подростков здоровым образом жизни. К новому учебному году только в Минской области обновят 29 школьных стадионов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На это направлено около 8,5 миллиона рублей. Кардинально преобразится стадион средней школы № 4 Солигорска. Здесь обновят беговую дорожку, площадки для баскетбола и волейбола. Появится и современное футбольное поле. Стадион будет доступен для всех жителей города.

Сталина Санько, директор средней школы №4 Солигорска:

Наше учреждение было открыто в 1968 году. С этого времени стадион функционирует. И понятно, что в стиле современности, современных условий требует какой-то реконструкции. Когда позволяют погодные условия, в соответствии с температурным режимом дети занимаются на стадионе.

К учебному году в школе обновят и спортивный зал. Проведут косметический ремонт помещений, а также закупят новое оборудование.