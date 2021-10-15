В Минске стартовала акция «COVID-патруль». Что это и где проходит?

Новости Беларуси. Профилактическая акция «COVID-патруль» стартовала в Минске. Она носит информационный характер, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Профилактическая акция «COVID-патруль» стартовала в Минске. Она носит информационный характер, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Сейчас мероприятия проходят в крупных столичных торговых центрах. Еще при входе волонтеры рассказывают о важности вакцинации, ориентируют по местам, где можно привиться, и напоминают об обязательном соблюдении масочного режима.
Активисты «Доброго сердца» будут работать ежедневно со вторника по четверг с 18:00 до 20:00. Акция продлится до конца октября.
Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:
В связи с непростой эпидемиологической обстановкой в нашей стране и в целом во всем мире наше общественное объединение Белорусский республиканский союз молодежи вместе с другими общественными объединениями, такими как Белорусский союз женщин, Красный Крест, при кураторстве Министерства здравоохранения сегодня запустили тематическую акцию «COVID-патруль». Волонтеры «Доброго сердца» БРСМ работают с гражданами в местах с массовым пребыванием, обозначают методические материалы, выдают также гражданам средства индивидуальной защиты, а также рассказывают, где находятся ближайшие пункты вакцинации.
Ульяна Вольховик, волонтер:
Мы занимаемся агитацией за вакцинацию – это полезно, это нужно, и что нужно по желанию всем прививаться.
Белорусский республиканский союз молодежи также разработал тематическую интерактивную карту, которая помогает определить удобный пункт вакцинации и проложить к нему маршрут.