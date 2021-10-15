Прямой эфир

В Минске стартовала акция «COVID-патруль». Что это и где проходит?

15 октября 2021 14:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Профилактическая акция «COVID-патруль» стартовала в Минске. Она носит информационный характер, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

В Минске стартовала акция «COVID-патруль». Что это и где проходит?-1

Сейчас мероприятия проходят в крупных столичных торговых центрах. Еще при входе волонтеры рассказывают о важности вакцинации, ориентируют по местам, где можно привиться, и напоминают об обязательном соблюдении масочного режима.

Активисты «Доброго сердца» будут работать ежедневно со вторника по четверг с 18:00 до 20:00. Акция продлится до конца октября.  

В Минске стартовала акция «COVID-патруль». Что это и где проходит?-4

Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:  
В связи с непростой эпидемиологической обстановкой в нашей стране и в целом во всем мире наше общественное объединение Белорусский республиканский союз молодежи вместе с другими общественными объединениями, такими как Белорусский союз женщин, Красный Крест, при кураторстве Министерства здравоохранения сегодня запустили тематическую акцию «COVID-патруль». Волонтеры «Доброго сердца» БРСМ работают с гражданами в местах с массовым пребыванием, обозначают методические материалы, выдают также гражданам средства индивидуальной защиты, а также рассказывают, где находятся ближайшие пункты вакцинации.  

В Минске стартовала акция «COVID-патруль». Что это и где проходит?-7

Ульяна Вольховик, волонтер:  
Мы занимаемся агитацией за вакцинацию – это полезно, это нужно, и что нужно по желанию всем прививаться.  

В Минске стартовала акция «COVID-патруль». Что это и где проходит?-10

Белорусский республиканский союз молодежи также разработал тематическую интерактивную карту, которая помогает определить удобный пункт вакцинации и проложить к нему маршрут.  

# Вакцинация # общество # Александр Лукьянов # Ульяна Вольховик # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Искать положение, в котором плохо дышать». Как восстановить лёгкие и какие упражнения можно делать?
15 октября 2021 14:14

«Искать положение, в котором плохо дышать». Как восстановить лёгкие и какие упражнения можно делать?

Боль в суставах, бурление в животе, нарушение пищеварения. Как мануальная терапия помогает преодолеть постковидный синдром?
15 октября 2021 14:10

Боль в суставах, бурление в животе, нарушение пищеварения. Как мануальная терапия помогает преодолеть постковидный синдром?

«Вирус страха и вирус безответственности». Как стресс разрушает иммунитет, рассказал профессор народной медицины
15 октября 2021 14:05

«Вирус страха и вирус безответственности». Как стресс разрушает иммунитет, рассказал профессор народной медицины