В Минске стартовала акция «COVID-патруль». Что это и где проходит?

Новости Беларуси. Профилактическая акция «COVID-патруль» стартовала в Минске. Она носит информационный характер, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Сейчас мероприятия проходят в крупных столичных торговых центрах. Еще при входе волонтеры рассказывают о важности вакцинации, ориентируют по местам, где можно привиться, и напоминают об обязательном соблюдении масочного режима. Активисты «Доброго сердца» будут работать ежедневно со вторника по четверг с 18:00 до 20:00. Акция продлится до конца октября.

Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:

В связи с непростой эпидемиологической обстановкой в нашей стране и в целом во всем мире наше общественное объединение Белорусский республиканский союз молодежи вместе с другими общественными объединениями, такими как Белорусский союз женщин, Красный Крест, при кураторстве Министерства здравоохранения сегодня запустили тематическую акцию «COVID-патруль». Волонтеры «Доброго сердца» БРСМ работают с гражданами в местах с массовым пребыванием, обозначают методические материалы, выдают также гражданам средства индивидуальной защиты, а также рассказывают, где находятся ближайшие пункты вакцинации.

Ульяна Вольховик, волонтер:

Мы занимаемся агитацией за вакцинацию – это полезно, это нужно, и что нужно по желанию всем прививаться.