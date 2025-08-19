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Лукашенко проведёт переговоры с Президентом Ирана 20 августа в Минске

19 августа 2025 10:32
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Александр Лукашенко проведет переговоры с Президентом Ирана. Прибытие Масуда Пезешкиана в Минск ожидается вечером 19 августа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко проведёт переговоры с Президентом Ирана 20 августа в Минске-2

Встреча глав государств пройдет 20 августа во Дворце Независимости в узком и расширенном форматах, после чего состоится подписание двусторонних документов, направленных на расширение партнерства двух государств. Александр Лукашенко и Масуд Пезешкиан, как планируется, обсудят сотрудничество в сферах торговли, инвестиций и промышленной кооперации, реализацию совместных инициатив в науке, технологиях, образовании, а также взаимодействие государств в рамках международных структур, в том числе ЕАЭС, ШОС, БРИКС, ООН. В центре внимания будут и вопросы обеспечения региональной и международной безопасности.

# Международное сотрудничество # Беларусь-Иран

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