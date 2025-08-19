Лукашенко проведёт переговоры с Президентом Ирана 20 августа в Минске

Встреча глав государств пройдет 20 августа во Дворце Независимости в узком и расширенном форматах, после чего состоится подписание двусторонних документов, направленных на расширение партнерства двух государств. Александр Лукашенко и Масуд Пезешкиан, как планируется, обсудят сотрудничество в сферах торговли, инвестиций и промышленной кооперации, реализацию совместных инициатив в науке, технологиях, образовании, а также взаимодействие государств в рамках международных структур, в том числе ЕАЭС, ШОС, БРИКС, ООН. В центре внимания будут и вопросы обеспечения региональной и международной безопасности.