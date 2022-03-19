В Минске стартовал сезон весенних субботников. Что говорят белорусы, которые вышли навести порядок?

Новости Беларуси. Дан старт весеннему сезону благоустройства и озеленения столицы. Во всех районах Минска прошли субботники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Особо внимание – промзоне, а также частному сектору. Коммунальные службы рассчитывают на помощь минчан и предлагают навести порядок на своих придомовых территориях. Поддержать субботнюю традицию вышли сотни минчан.

Давид Невар, учащийся лицея № 12 Минска:

Сегодня не совсем по профессии мы здесь, но все же занимаемся облагораживанием территории, чтобы было красиво. Мы часто занимаемся благотворительностью, помогаем как волонтеры от БРСМ. И вот сегодня тоже такая акция. Все, конечно, с удовольствием пришли.

Владимир Устинович, председатель КОТОС № 59 Советского района Минска:

Очень хорошо, когда молодежь, учащиеся поддерживают нас. Передача эстафеты. Мы в детстве то же самое делали. Надеюсь, они будут в дальнейшем помогать в наведении порядка. Это очень важно. Снег сошел, нужно убрать и пожухлую листву, и ветки, которые обломались в морозы, ну и за нашими курильщиками вокруг домов и в парках нужно убрать окурки. Поэтому мы здесь.