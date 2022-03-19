В Минске стартовал сезон весенних субботников. Что говорят белорусы, которые вышли навести порядок?

Новости Беларуси. Дан старт весеннему сезону благоустройства и озеленения столицы. Во всех районах Минска прошли субботники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Дан старт весеннему сезону благоустройства и озеленения столицы. Во всех районах Минска прошли субботники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Особо внимание – промзоне, а также частному сектору. Коммунальные службы рассчитывают на помощь минчан и предлагают навести порядок на своих придомовых территориях. Поддержать субботнюю традицию вышли сотни минчан.
Давид Невар, учащийся лицея № 12 Минска:
Сегодня не совсем по профессии мы здесь, но все же занимаемся облагораживанием территории, чтобы было красиво. Мы часто занимаемся благотворительностью, помогаем как волонтеры от БРСМ. И вот сегодня тоже такая акция. Все, конечно, с удовольствием пришли.
Владимир Устинович, председатель КОТОС № 59 Советского района Минска:
Очень хорошо, когда молодежь, учащиеся поддерживают нас. Передача эстафеты. Мы в детстве то же самое делали. Надеюсь, они будут в дальнейшем помогать в наведении порядка. Это очень важно. Снег сошел, нужно убрать и пожухлую листву, и ветки, которые обломались в морозы, ну и за нашими курильщиками вокруг домов и в парках нужно убрать окурки. Поэтому мы здесь.
Алла Санковская, первый заместитель главы администрации Советского района Минска:
Мы сегодня на территории озелененной в частном секторе. Здесь у нас скверик небольшой. Помогают в уборке дети, учащиеся политехнической гимназии. А вообще на территории района сегодня больше 20 мест точечных таких, где проводятся субботники. В городе объявлен месячник до 23 апреля, так что каждую субботу приглашаю всех желающих и тех, кто неравнодушен к тому месту, где они живут, навести порядок на своей маленькой планете, на своей маленькой родине.
«Надеюсь, все-таки жители подключатся». В Минске проходят субботники. Читайте здесь.