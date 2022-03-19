«У нас есть ОРИТ, хирургия, экстренные пациенты, переломы, кровь». Ветеринар о специфике своей профессии, сложностях и ошибках при уходе

Влада Родовская:

Доброе утро, меня зовут Влада Родовская, и сегодня с утра пораньше я решила заглянуть на короткий разговор к ветеринару Ирине Волковой.

Ирина Волкова – ветеринар, терапевт, УЗИ-диагност, невролог. С отличием окончила государственную академию ветеринарной медицины, с 2016 года работает в ветеринарном центре. Влада Родовская:

Когда вы впервые поняли, что хотите посвятить себя профессии ветеринара? Ирина Волкова, ветеринарный врач:

Я была уверена с детства, что буду в медицине. Вся отцовская линия – медики. Кто-то онколог, кто-то терапевт, дедушка у меня – ветврач, родители – провизоры. Поэтому это было мне близко. Я интересовалась животными, мне это было по душе. Поэтому с самого детства я была уверена, что пойду именно в этом направлении. Влада Родовская:

Что вам нравится в вашей профессии больше всего?

Ирина Волкова:

Эмоции, искренность моих пациентов, питомцев. И ты всегда знаешь, что от них ожидать. Коты – нет, они эмоциональные, это космос, и здесь можно ожидать подвоха на самом начальном этапе. Но искренность, непередаваемость эмоций. Это перекрывает все тяготы и лишения нашей службы. Влада Родовская:

С какими трудностями вы сталкиваетесь в работе? Ирина Волкова:

На первый взгляд, это замечательная работа. И с детства мы слышим: «Доктор Айболит», «все такие замечательные». В Instagram мы показываем самые интересные случаи. Большие котики за семь килограмм, пушистики – это всё красивая картинка. Но как в любой профессии, в любом деле есть обратная сторона. Об этом не стоит забывать. И хотелось бы сказать: мы работаем очень много, у нас ненормированный рабочий день. Это постоянный стресс. Кто-то приходит спокойный на плановый осмотр, но одновременно кто-то бежит, и экстренное животное. Это эмоции. Ты как на пороховой бочке: у тебя есть записи, но ты не знаешь, с чем сегодня столкнёшься. Влада Родовская:

Какими качествами должен обладать ветеринар? Ирина Волкова:

Трудолюбие – это первое. Быстро принимать сложные решения в короткий промежуток времени. Кроме любви к животным у тебя должна быть большая концентрация. Если ты не фанатик, ты не фанатеешь от своей работы, не развиваешься, то это не твоя работа.

Влада Родовская:

Как вы ставите диагноз пациентам? Ирина Волкова:

Нужно понимать, что наши владельцы практически всё время проводят со своим питомцем. Я их вижу только на приёме, поэтому большую часть информации (наверное, 80%) я получаю от них. Анамнез – это основополагающее в постановке диагноза. Учитывая, что опыт у наших ребят, которые сидят на приёме, уже большой. Начиная задавать какие-то вопросы, у меня уже в голове складывается диф диагноза. Я прекрасно понимаю, что мне нужно сделать, какие дополнительные обследования провести. Здесь вопрос уже заключается не в том, как я буду догадываться. Конечно, потом я проведу осмотр, дополнительные исследования – всё это я сделаю и в совокупности получу диагноз. Это поначалу кажется очень сложно, что не говорит питомец. Поверьте, он иногда говорит больше, чем нужно. И владельцы – это первые, от кого мы получаем информацию. Влада Родовская:

Какие ошибки совершают владельцы питомцев? Ирина Волкова:

Содержание и кормление. Кормление, когда мы хотим разнообразить рацион питомца. Это и натуральное кормление, и производственные корма. Мы всегда говорим о том, что нужно что-то выбрать одно. Есть нутрициологи, которые могут составить, если вы за натуральное кормление, рацион в зависимости от анализов крови вашего питомца, каких-то предрасположенностей к заболеваниям либо тех заболеваний, которые уже обнаружены у питомца. И эти небольшие недочёты, и то, что могут питомцы подхватить на улице, вызывает большую часть проблем. Недочёты, погрешности бывают, но мы всегда разговариваем, общаемся и выявляем эти проблемы.