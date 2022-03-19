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«У нас есть ОРИТ, хирургия, экстренные пациенты, переломы, кровь». Ветеринар о специфике своей профессии, сложностях и ошибках при уходе

19 марта 2022 13:14
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Влада Родовская:  
Доброе утро, меня зовут Влада Родовская, и сегодня с утра пораньше я решила заглянуть на короткий разговор к ветеринару Ирине Волковой.  

«У нас есть ОРИТ, хирургия, экстренные пациенты, переломы, кровь». Ветеринар о специфике своей профессии, сложностях и ошибках при уходе -1

Ирина Волкова – ветеринар, терапевт, УЗИ-диагност, невролог. С отличием окончила государственную академию ветеринарной медицины, с 2016 года работает в ветеринарном центре.  

Влада Родовская:  
Когда вы впервые поняли, что хотите посвятить себя профессии ветеринара?  

Ирина Волкова, ветеринарный врач:  
Я была уверена с детства, что буду в медицине. Вся отцовская линия – медики. Кто-то онколог, кто-то терапевт, дедушка у меня – ветврач, родители – провизоры. Поэтому это было мне близко. Я интересовалась животными, мне это было по душе. Поэтому с самого детства я была уверена, что пойду именно в этом направлении.  

Влада Родовская:  
Что вам нравится в вашей профессии больше всего?  

«У нас есть ОРИТ, хирургия, экстренные пациенты, переломы, кровь». Ветеринар о специфике своей профессии, сложностях и ошибках при уходе -4

Ирина Волкова:  
Эмоции, искренность моих пациентов, питомцев. И ты всегда знаешь, что от них ожидать. Коты – нет, они эмоциональные, это космос, и здесь можно ожидать подвоха на самом начальном этапе. Но искренность, непередаваемость эмоций. Это перекрывает все тяготы и лишения нашей службы.  

Влада Родовская:  
С какими трудностями вы сталкиваетесь в работе?  

Ирина Волкова:  
На первый взгляд, это замечательная работа. И с детства мы слышим: «Доктор Айболит», «все такие замечательные». В Instagram мы показываем самые интересные случаи. Большие котики за семь килограмм, пушистики – это всё красивая картинка. Но как в любой профессии, в любом деле есть обратная сторона. Об этом не стоит забывать. И хотелось бы сказать: мы работаем очень много, у нас ненормированный рабочий день. Это постоянный стресс. Кто-то приходит спокойный на плановый осмотр, но одновременно кто-то бежит, и экстренное животное. Это эмоции. Ты как на пороховой бочке: у тебя есть записи, но ты не знаешь, с чем сегодня столкнёшься.  

Влада Родовская:  
Какими качествами должен обладать ветеринар?  

Ирина Волкова:  
Трудолюбие – это первое. Быстро принимать сложные решения в короткий промежуток времени. Кроме любви к животным у тебя должна быть большая концентрация. Если ты не фанатик, ты не фанатеешь от своей работы, не развиваешься, то это не твоя работа.  

«У нас есть ОРИТ, хирургия, экстренные пациенты, переломы, кровь». Ветеринар о специфике своей профессии, сложностях и ошибках при уходе -7

Влада Родовская:  
Как вы ставите диагноз пациентам?  

Ирина Волкова:  
Нужно понимать, что наши владельцы практически всё время проводят со своим питомцем. Я их вижу только на приёме, поэтому большую часть информации (наверное, 80%) я получаю от них. Анамнез – это основополагающее в постановке диагноза. Учитывая, что опыт у наших ребят, которые сидят на приёме, уже большой. Начиная задавать какие-то вопросы, у меня уже в голове складывается диф диагноза. Я прекрасно понимаю, что мне нужно сделать, какие дополнительные обследования провести. Здесь вопрос уже заключается не в том, как я буду догадываться. Конечно, потом я проведу осмотр, дополнительные исследования – всё это я сделаю и в совокупности получу диагноз. Это поначалу кажется очень сложно, что не говорит питомец. Поверьте, он иногда говорит больше, чем нужно. И владельцы – это первые, от кого мы получаем информацию.  

Влада Родовская:  
Какие ошибки совершают владельцы питомцев?  

Ирина Волкова:  
Содержание и кормление. Кормление, когда мы хотим разнообразить рацион питомца. Это и натуральное кормление, и производственные корма. Мы всегда говорим о том, что нужно что-то выбрать одно. Есть нутрициологи, которые могут составить, если вы за натуральное кормление, рацион в зависимости от анализов крови вашего питомца, каких-то предрасположенностей к заболеваниям либо тех заболеваний, которые уже обнаружены у питомца. И эти небольшие недочёты, и то, что могут питомцы подхватить на улице, вызывает большую часть проблем. Недочёты, погрешности бывают, но мы всегда разговариваем, общаемся и выявляем эти проблемы.  

«У нас есть ОРИТ, хирургия, экстренные пациенты, переломы, кровь». Ветеринар о специфике своей профессии, сложностях и ошибках при уходе -10

Влада Родовская:  
Изменилась ли культура содержания животных сейчас?  

Ирина Волкова:  
Безусловно. Сейчас это не просто животное – нет. Это мои дети, мои питомцы, мои красавчики, мой самый замечательный, близкий друг. Бабушки, у которых небольшая пенсия, приходят и готовы отдать последние деньги, только бы вылечили этого красавчика. Многие покупают одежду, тапочки, обувь, водят их к стилистам, грумерам. Здесь это определённая индустрия, и мы относимся (у меня тоже есть питомец) не просто как к животному. Это член семьи. Это очень важно.  

Влада Родовская:  
Какой бы совет вы дали начинающим специалистам?  

Ирина Волкова:  
Уважаемые начинающие специалисты, мало любить животных. Нужно понимать, с чем вы столкнётесь, потому что многие выгорают, многие не готовы к этим стрессам. Здесь нет строгой записи. Вы просто тихонечко сидите и ведёте приемы – нет. Это ажиотаж, это стресс. У нас есть ОРИТ, хирургия, экстренные пациенты, переломы, кровь. Это всё в движении, в динамике. Вы должны быть к этому готовы.  

# Профессии # общество # Влада Родовская # Ирина Волкова # Фотофакт

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