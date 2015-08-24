Новости Беларуси. Трудотерапия выходного дня. В Минске стартовал сезон субботников. Городские власти приглашают трудовые коллективы, профсоюзы и общественные организации, а также всех неравнодушных минчан принять активное участие в наведении порядка. Список зеленых зон, требующих генеральной уборки, уже составлен. В будние дни порядок на этих территориях будут наводить силами районных администраций и «Зеленстроя», а в выходные – с участием общественности.

Золотая осень еще не приняла эстафету у своего предшественника, а сезон субботников в столице уже в самом разгаре. Правда, сейчас вместо дворовых территорий по инициативе городских властей объектами генеральной уборки стали столичные набережные и неблагоустроенные поймы рек. Так, в Московском районе целую субботу трудились над преображением районной достопримечательности – реки Мышки.

Александр Барановский, директор УП «Зеленстрой Московского района г. Минска»:

Работы выполняли вдоль берега по очистке от мусора, погрузки травы, мелкой поросли. Это единственная наша река Московского района, которая начинается и заканчивается в нашем районе. Длина ее – 5 км.

Общими усилиями всего района (а в благоустройстве местной достопримечательности приняли участие около 150 добровольцев, в их числе – зеленстроевцы, представители общественных организаций и профсоюзов) от прежнего пейзажа остались разве что воспоминания. А уже в эту субботу планируется очистить саму пойму реки, которая сильно заболочена.

Алексей Пищако, заместитель директора по кадрам, социальной и идеологической работе филиала «Автобусный парк №5» ГП «Минсктранс»:

15 человек от нашего предприятия с удовольствием участвовали в этом субботнике. И ежегодно участвуем в таких мероприятиях. Народу нравится трудиться на благо нашего города.

Наряду с плановыми субботниками в Минске ни на секунду не прекращается работа по текущему благоустройству зеленых территорий. А чтобы ускорить сам процесс уборки и в то же время качественно ее выполнить, вкупе с человеческим трудом применяют и специализированную технику. Например, чудо-машина может не только собирать сухую листву, но и даже работать в режиме газонокосилки.

Осенний листопад в 2015 году порадовал минчан раньше обычного, а вот зеленстроевцем только прибавил работы. Сегодня на борьбу с сухой листвой направлены все силы города.

Игорь Кушнеревич, генеральный директор УП «Минскзеленстрой»:

Работники «Зеленстроя» не прекращают работы даже в праздничные дни. То есть эта работа у нас круглогодичная. В настоящее время идет уборка листвы. Также один из основных видов работы – это полив растений.

А пока столичные озеленители обновляют набережную Свислочи вдоль проспекта Победителей, городские власти разрабатывают целый план работ на предстоящую субботу. В расписании – благоустройство лесопарковой зоны в границах минской кольцевой и Уборевича, возле Минского зоопарка, а также вдоль столичного аквапарка.

Принять участие в подобной акции могут и сами жители. Всю необходимую информацию о месте и времени проведения субботников можно уточнить на сайте «Зеленстроя» своего района, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.