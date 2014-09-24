В Минске стартовал очередной этап нового общереспубликанского проекта БРСМ «Открытый диалог»

Новости Беларуси. В Минске стартовал очередной этап нового общереспубликанского проекта БРСМ. Вопросы молодежной политики и социальной сферы на неформальной встрече обсудили 24 сентября не только активисты организации, но и творческая интеллигенция, представители органов государственной власти и молодежного движения страны разных лет.

Форум, стартовавший в начале сентября, проходит поэтапно: в районах и городах, далее – в областных центрах. А вот общереспубликанский диалог состоится в декабре.

По-настоящему серьезная конкуренция и лишь два вуза, которые отправили студентов в стройотряды в Островце. Анна, пусть лично к самой масштабной стройке страны и не прикоснулась, но вот трудоустроить молодежь уж точно помогла. Впрочем, не только на стройку в Гродненскую область.

Вспоминает Анна и время мирового первенства.

Анна Ульрих, секретарь первичной организации ОО «БРСМ» Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники:

Мы старались сделать все для того, чтобы гостям было здесь комфортно, интересно находиться. Такие ноу-хау, как зоны гостеприимства – это вообще было впервые. Также, например, я знаю, что был побит рекорд по посещаемости матча. Присутствовали на матче три президента. Это тоже своего рода рекорд.

За три года работы в БРСМ Анна убедилась: молодежь будущее определяет. Причем во всех сферах. Например, IT. Высокими технологиями девушка (кстати, социолог по образованию) увлеклась недавно. В планах – поступление в магистратуру БГУИРа.

Анна Ульрих, секретарь первичной организации ОО «БРСМ» Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники:

Специалистов с удовольствием берут, ждут из Беларуси и знают во всем мире.

Сегодня Анна среди тех, кто принимает участие в «открытом диалоге». Так называется общереспубликанский проект БРСМ, который стартовал в начале сентября. 24 сентября прошел очередной его этап. Делится идеями с активом студсовета и опытными экспертами.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Все то, что связано с прямым разговором, с участием молодежи непосредственно в управлении государством, я думаю, это будет определять лицо нашей страны, наверное, то, как мы будем жить через определенный промежуток времени.

В Национальном статистическом комитете подсчитали: в нашей стране проживает более 2 миллионов человек в возрасте от 14 лет до 31 года. А это каждый четвертый житель Беларуси.

Поэтому сегодня креативных задумок от молодежи ждут. Готовы и внедрять их в практику. Как некоторые идеи известного проекта «100 идей для Беларуси».

Игорь Бузовский, первый секретарь Центрального комитета ОО «БРСМ»:

Посыл первый, который мне понравился, – это создание, которое обсуждается до сегодняшнего дня, создание молодежной палаты уже республиканской.

Вопросы международной политики, социальная проблематика. Организаторы уверены: «открытый диалог» станет дискуссионной площадкой для молодежи всего международного сообщества.

Тем более в планах объявить 2015-й Годом молодежи.

Участие в «открытом диалоге» примут все регионы страны. К слову, и проходит проект поэтапно: сначала – в районах, потом – в областных центрах. А вот самая большая дискуссионная площадка развернется в декабре 2014 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.