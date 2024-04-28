Веселый праздник спорта объединил сотни минчан. В Лошицком парке прошел первый турнир нового сезона велопроекта «Першы ровар», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Порядка тысячи участников разных возрастов соревновались в нескольких категориях: от массовых заездов до фигурного вождения.

Появилась в этом году и новая дисциплина – «Семейная эстафета». А для ребят до 6 лет – «Детские старты» и «Заезды на беговелах». Самых быстрых участников поздравляли всей толпой, кроме того, победители получили дипломы и ценные подарки. Для многих мероприятие уже стало весенней традицией.

Евгений Кашко:

Мне очень нравится кататься на великах. Я пришла сюда, чтобы покататься. И занять первое или второе место.

Татьяна Вересович:

Мы ехали из дома только за победой. Он кричал: «Мама! Я привезу домой медаль». Ребенок так хотел поучаствовать, и в итоге мы прошли в полуфинал.

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:

С каждым годом велосипедный спорт у нас в городе набирает все большее количество людей, которые активно занимаются велосипедным спортом. Мы стараемся создать в городе все условия, каждый год увеличиваем количество велодорожек, велопарковок.