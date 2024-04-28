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В Минске стартовал новый сезон велопроекта «Першы ровар». Категории – от массовых заездов до фигурного вождения

28 апреля 2024 11:52
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Веселый праздник спорта объединил сотни минчан. В Лошицком парке прошел первый турнир нового сезона велопроекта «Першы ровар», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Порядка тысячи участников разных возрастов соревновались в нескольких категориях: от массовых заездов до фигурного вождения.

В Минске стартовал новый сезон велопроекта «Першы ровар». Категории – от массовых заездов до фигурного вождения-1

Появилась в этом году и новая дисциплина – «Семейная эстафета». А для ребят до 6 лет – «Детские старты» и «Заезды на беговелах». Самых быстрых участников поздравляли всей толпой, кроме того, победители получили дипломы и ценные подарки. Для многих мероприятие уже стало весенней традицией.

В Минске стартовал новый сезон велопроекта «Першы ровар». Категории – от массовых заездов до фигурного вождения-4

Евгений Кашко:
Мне очень нравится кататься на великах. Я пришла сюда, чтобы покататься. И занять первое или второе место.

В Минске стартовал новый сезон велопроекта «Першы ровар». Категории – от массовых заездов до фигурного вождения-7

Татьяна Вересович:
Мы ехали из дома только за победой. Он кричал: «Мама! Я привезу домой медаль». Ребенок так хотел поучаствовать, и в итоге мы прошли в полуфинал.

В Минске стартовал новый сезон велопроекта «Першы ровар». Категории – от массовых заездов до фигурного вождения-10

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:
С каждым годом велосипедный спорт у нас в городе набирает все большее количество людей, которые активно занимаются велосипедным спортом. Мы стараемся создать в городе все условия, каждый год увеличиваем количество велодорожек, велопарковок.

В Минске стартовал новый сезон велопроекта «Першы ровар». Категории – от массовых заездов до фигурного вождения-13

Состязания пройдут в каждом районе столицы. Закрытие сезона состоится 12 октября на велодроме «Минск-Арены».

# Велоспорт # общество # Владимир Кухарев

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