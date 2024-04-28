В Парке высоких технологий сегодня, 28 апреля, подвели итоги конкурса среди молодых разработчиков игр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За победу в хакатоне сражались порядка 150 участников из 35 команд. В их состав вошли студенты и ученые белорусских вузов.

Участникам было необходимо создать продукт, который позволяет обрабатывать контент для компьютерных игр. Одно из обязательных условий – использование возможностей искусственного интеллекта. Внедрение такой новации должно оптимизировать работу сотрудников IT-компаний.

Для выполнения задания участники в течение трех дней посещали образовательные лекции, по итогам которых и выдвинули свои предложения.