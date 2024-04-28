В ПВТ подвели итоги конкурса среди молодых разработчиков игр – участвовали студенты и учёные вузов
В Парке высоких технологий сегодня, 28 апреля, подвели итоги конкурса среди молодых разработчиков игр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За победу в хакатоне сражались порядка 150 участников из 35 команд. В их состав вошли студенты и ученые белорусских вузов.
Участникам было необходимо создать продукт, который позволяет обрабатывать контент для компьютерных игр. Одно из обязательных условий – использование возможностей искусственного интеллекта. Внедрение такой новации должно оптимизировать работу сотрудников IT-компаний.
Для выполнения задания участники в течение трех дней посещали образовательные лекции, по итогам которых и выдвинули свои предложения.
Глеб Бродко, студент Белорусского национального технического университета:
Хакатон на данный момент для развития предпринимательских навыков, в принципе для развития любых человеческих качеств – одна из самых клевых площадок с точки зрения того, что человек, который хочет построить карьеру в сфере предпринимательства и работать со своим продуктом, обязан в первую очередь знать, как работают продукты других компаний.
Виктор Кочин, проректор по учебной работе и интернационализации образования Белорусского государственного университета:
Мы стараемся такие мероприятия проводить достаточно часто, потому что у нас очень много молодых ребят, которые имеют свои идеи и хотят их реализовать. Это очень интересно, полезно, познавательно. Я думаю, что этими ребятами мы будем гордиться в будущем.
Победителей хакатона наградили денежными призами. Кроме того, авторы лучших проектов получат поддержку в развитии своих идей и хорошие перспективы дальнейшего трудоустройства.