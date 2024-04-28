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В ПВТ подвели итоги конкурса среди молодых разработчиков игр – участвовали студенты и учёные вузов

28 апреля 2024 10:56
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В Парке высоких технологий сегодня, 28 апреля, подвели итоги конкурса среди молодых разработчиков игр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За победу в хакатоне сражались порядка 150 участников из 35 команд. В их состав вошли студенты и ученые белорусских вузов.

В ПВТ подвели итоги конкурса среди молодых разработчиков игр – участвовали студенты и учёные вузов-1

Участникам было необходимо создать продукт, который позволяет обрабатывать контент для компьютерных игр. Одно из обязательных условий – использование возможностей искусственного интеллекта. Внедрение такой новации должно оптимизировать работу сотрудников IT-компаний.

Для выполнения задания участники в течение трех дней посещали образовательные лекции, по итогам которых и выдвинули свои предложения.

В ПВТ подвели итоги конкурса среди молодых разработчиков игр – участвовали студенты и учёные вузов-4

Глеб Бродко, студент Белорусского национального технического университета:
Хакатон на данный момент для развития предпринимательских навыков, в принципе для развития любых человеческих качеств – одна из самых клевых площадок с точки зрения того, что человек, который хочет построить карьеру в сфере предпринимательства и работать со своим продуктом, обязан в первую очередь знать, как работают продукты других компаний.

В ПВТ подвели итоги конкурса среди молодых разработчиков игр – участвовали студенты и учёные вузов-7

Виктор Кочин, проректор по учебной работе и интернационализации образования Белорусского государственного университета:
Мы стараемся такие мероприятия проводить достаточно часто, потому что у нас очень много молодых ребят, которые имеют свои идеи и хотят их реализовать. Это очень интересно, полезно, познавательно. Я думаю, что этими ребятами мы будем гордиться в будущем.

В ПВТ подвели итоги конкурса среди молодых разработчиков игр – участвовали студенты и учёные вузов-10

Победителей хакатона наградили денежными призами. Кроме того, авторы лучших проектов получат поддержку в развитии своих идей и хорошие перспективы дальнейшего трудоустройства.

# Парк высоких технологий в Минске # общество

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