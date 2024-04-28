«Бог всегда с нами». Православные в Беларуси устремляются в храмы, чтобы освятить веточки вербы

Православные верующие отмечают Вербное воскресенье. Это один из самых значимых праздников в христианском календаре. Вход Господень в Иерусалим предваряет начало Страстной седмицы, которая завершится светлым праздником Пасхи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня верующие по традиции устремляются в храмы, чтобы освятить веточки вербы. Их принято хранить дома целый год как источник целительной силы. Они символизируют пальмовые ветви, которыми приветствовали Иисуса Христа жители Иерусалима. Считается, что Спаситель торжественно въехал в город на осле в знак того, что пришел с желанием мира, а не войны. В память об этом евангельском событии во многих храмах прошел Крестный ход.

Огромная честь для человека, ведь Бог всегда с нами. Он никогда нас не оставит. Ведь все мы знаем историю с распятием и воскрешением. И вот этот день с Крестным ходом очень важный для всех нас.

Праздник действительно светлый, за неделю до Пасхи. Хорошая погода. Приходишь в храм за новой вербочкой, хранишь дома – охраняет домашний очаг.