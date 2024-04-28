Сувенир для себя найдёт каждый! Благотворительная выставка-ярмарка «Добродел» проходит в Минске

Новости Беларуси. В честь Вербного воскресенья сотни мастеров и ремесленников со всех уголков Беларуси представили свои работы на благотворительной выставке-ярмарке в Культурном духовно-просветительском центре «Ковчег», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Разнообразные украшения, свечи из натурального воска, мед, изделия из дерева, пасхальные игрушки – уйти без сувениров отсюда практически невозможно. Также для гостей организовали несколько зон с творческими мастер-классами: от росписи праздничных пряников до гончарного дела. И куда же без снимков на память? Для этого здесь подготовили несколько весенних фотозон.

Татьяна Вагина, участница выставки-ярмарки «Добродел»:

Мои работы для уюта, комфорта, тепла. Чтобы наш дом был не похож на офис, а был похож на дом, чтобы было комфортно, уютно. С любовью сделано. В этой ярмарке участвую первый раз. Атмосфера очень интересная, какая-то здесь духовность присутствует. Люди интересные. Очень мне нравится.

Анастасия Волкович, руководитель проекта выставки-ярмарки «Добродел»:

Мы ощутили большой отзыв. На самом деле, даже не ожидали, что настолько люди любят творить красивые предметы своими руками. Традицию продолжим. С Божьей помощью, возможно, осенью мы увидим новое мероприятие.