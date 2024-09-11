В Минске стартовал международный форум «Белорусская транспортная неделя – 2024»

Алексей Ляхнович, министр транспорта и коммуникаций Беларуси:

Для нас это прежде всего возможность поделиться своими наработками в сфере транспорта и логистики, услышать наших коллег об их развитии, то есть совместно принять какие-то решения по развитию транспортных коридоров, по развитию железнодорожных коридоров. И, в принципе, это очень позитивно. Мы давно не встречались в очном формате с коллегами.

Международный форум проходит в Минске до 12 сентября. В нем участвуют руководители профильных ведомств Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, России, а также отечественные и международные эксперты.