В Минске стартовал международный форум «Белорусская транспортная неделя – 2024»

Развитие логистики, единый рынок услуг и повышение качества магистралей: «Белорусская транспортная неделя» стартовала в Минске, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Развитие логистики, единый рынок услуг и повышение качества магистралей: «Белорусская транспортная неделя» стартовала в Минске, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Глобализация мировой экономики ставит новые задачи по развитию транспортной системы. Участники форума знакомятся с инновациями, обмениваются опытом с зарубежными коллегами.
Алексей Ляхнович, министр транспорта и коммуникаций Беларуси:
Для нас это прежде всего возможность поделиться своими наработками в сфере транспорта и логистики, услышать наших коллег об их развитии, то есть совместно принять какие-то решения по развитию транспортных коридоров, по развитию железнодорожных коридоров. И, в принципе, это очень позитивно. Мы давно не встречались в очном формате с коллегами.
Международный форум проходит в Минске до 12 сентября. В нем участвуют руководители профильных ведомств Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, России, а также отечественные и международные эксперты.