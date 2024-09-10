Сканирует глазами – белорус рассказал, на что обращает внимание при знакомстве

Женская красота всегда была источником вдохновения для тех, кто пишет стихи и рисует картины. Ради нее мужчины выходили на дуэли и создавали города. На протяжении веков представление об идеале красоты менялись, пока на рубеже XX-XXI веков люди наконец не поняли, что красота в разнообразии. Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Юрий Святокум, ведущий ток-шоу:

На что мужчины обращают внимание? Согласны с тем, что мужчина сначала глазами сканирует?