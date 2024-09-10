Сканирует глазами – белорус рассказал, на что обращает внимание при знакомстве

Женская красота всегда была источником вдохновения для тех, кто пишет стихи и рисует картины. Ради нее мужчины выходили на дуэли и создавали города. На протяжении веков представление об идеале красоты менялись, пока на рубеже XX-XXI веков люди наконец не поняли, что красота в разнообразии. Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Юрий Святокум, ведущий ток-шоу:
На что мужчины обращают внимание? Согласны с тем, что мужчина сначала глазами сканирует?
Григорий Суботко, считает, что красота – это вдохновение, дающее силы и желание что-либо делать и достигать:
Кончено, согласен. Потому что, на самом деле, внешность очень важна. Потому что мы, например, не подойдем знакомиться к девушке, которая нам внешне не понравится.
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Вам какие девушки нравятся – блондинки, брюнетки, высокие, низкие, полные, худые?
Григорий Суботко:
Стройные.
Юрий Святокум:
Назовите три вещи, на которые вы обращаете внимание? Не 90-60-90, а три объекта, на которые вы обращаете внимание, когда хотите познакомиться с девушкой?
Григорий Суботко:
Наверное, лицо, волосы и фигура, чтобы было немного и немало.
Подробнее в видео.