Парусная регата, велопробег и лыжероллеры – в Гомеле проходит неделя спорта в преддверии Дня города

Парусная регата, велопробег и лыжероллеры. В Гомеле к празднику города, который отметят в выходные, проходит неделя спорта, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соревнования по душе найдутся для каждого – от любителей до профессионалов.

Центром здорового образа жизни стал биатлонный комплекс «Сож», где состоялись соревнования по лыжероллерным гонкам среди юношей и девушек. Компактный и уютный объект на берегу гребного канала был возведен по поручению Президента и высоко востребован. Здесь проходят не только республиканские, но и международные старты.

Кира Озявчикова:

Соревнования, конечно, по-своему нужны. Там проявляются все качества. Так же этот азарт, соревновательный дух, желание победить.

Дмитрий Сивый, главный специалист отдела спорта и туризма Гомельского горисполкома:

Для Гомеля это молодой вид спорта. Поэтому отделение с каждым годом увеличивается. Уже есть определенные результаты. Вы знаете, что на дня проходили международные соревнования на биатлонном комплексе. И несколько ребят стояли на пьедестале. Это говорит о том, что тренеры делают свою работу, что тренеры растят новое подрастающее поколение, которое придет на смену чемпионам.