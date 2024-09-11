Дополнительные гарантии получат молодые специалисты и работающие пенсионеры сферы ЖКХ

Юрий Дорогокупец, председатель Белорусского профсоюза работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий:

Привлечь молодежь и удержать те кадры опытные, которые имеются, – основная задача. И вот, посидев, обсудив все эти моменты, мы приняли решение какие-то мотивирующие выплаты сделать именно для того, чтобы удержать действительно тех людей, которые хотят уйти на заслуженный отдых, но они еще нужны на производстве. Ну и, естественно, привлечь молодежь. Мы предлагаем не менее пяти базовых величин за каждый год, если человек продлевает контракт, чтобы он единовременные выплаты получал. То же самое касается и тех людей, которые именно по востребованным специальностям могли бы еще работать. Давайте не будем обижаться, 63 года это еще не тот возраст, когда человек уходит на пенсию, и он уже не дееспособен. Он еще может работать.

Работу по расширению перечня гарантий работникам отраслевой профсоюз проводит постоянно: положения, повышающие уровень социальной защищенности, включаются в соглашения различных уровней и коллективные договоры.