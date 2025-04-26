В Минске стартовал 4-й сезон детских соревнований по велоспорту «Першы ровар»

На старт, внимание, марш! Четвертый сезон любительских соревнований по велоспорту среди детей «Першы ровар» стартовал В Минске, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На старт, внимание, марш! Четвертый сезон любительских соревнований по велоспорту среди детей «Першы ровар» стартовал В Минске, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В этот раз семейный фестиваль собрал более 700 участников. Ребята пробовали свои силы в массовых заездах, маунтинбайке, фигурном вождении. На выбор юным велосипедистам предложили 5 номинаций. Железных коней сегодня оседлали и совсем еще юные белорусы. Самым маленьким спортсменам едва исполнилось два года. Но они уже вместе с родителями покоряли трассы в семейной эстафете и детских стартах.
Агния Борзенко:
Я пришла сюда с мамой и папой. Я здесь каталась на велосипеде. Я очень люблю кататься.
Злата Новикова, учащаяся средней школы № 130 имени Рут Уоллер Минска:
Я участвую в «Першым ровары» второй раз. Мне очень нравится организация. Она стала лучше, больше активностей. Я здесь пришла с учителем, со своими одноклассниками. Нам все очень нравится. Мы проходим сейчас активности, чтобы получить подарки.
Максим Воропай, начальник главного управления спорта и туризма Мингорисполкома:
Детям это нравится. Родители их приводят на данные мероприятия. Они получают позитивные эмоции. Мы рады, что они занимаются здоровым образом жизни, активничают. И что может быть лучше, когда растет здоровое поколение!
В перерывах всех посетителей ждала культурно-развлекательная программа. Мастер-классы по лепке из глины, живописи и викторины с призами захватили внимание детворы. А восполнить свои силы все желающие могли на фуд-корте. Следующие соревнования пройдут 17 мая в парке 60-летия Октября. Отметим, «Першы ровар» – это не только спортивный праздник, но и калейдоскоп развлечений на любой вкус, что делает фестиваль привлекательным не только для маленьких велосипедистов, но и всех любителей активного отдыха.