В Минске стартовал 4-й сезон детских соревнований по велоспорту «Першы ровар»

На старт, внимание, марш! Четвертый сезон любительских соревнований по велоспорту среди детей «Першы ровар» стартовал В Минске, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В этот раз семейный фестиваль собрал более 700 участников. Ребята пробовали свои силы в массовых заездах, маунтинбайке, фигурном вождении. На выбор юным велосипедистам предложили 5 номинаций. Железных коней сегодня оседлали и совсем еще юные белорусы. Самым маленьким спортсменам едва исполнилось два года. Но они уже вместе с родителями покоряли трассы в семейной эстафете и детских стартах.

Агния Борзенко:

Я пришла сюда с мамой и папой. Я здесь каталась на велосипеде. Я очень люблю кататься.

Злата Новикова, учащаяся средней школы № 130 имени Рут Уоллер Минска:

Я участвую в «Першым ровары» второй раз. Мне очень нравится организация. Она стала лучше, больше активностей. Я здесь пришла с учителем, со своими одноклассниками. Нам все очень нравится. Мы проходим сейчас активности, чтобы получить подарки.

Максим Воропай, начальник главного управления спорта и туризма Мингорисполкома:

Детям это нравится. Родители их приводят на данные мероприятия. Они получают позитивные эмоции. Мы рады, что они занимаются здоровым образом жизни, активничают. И что может быть лучше, когда растет здоровое поколение!