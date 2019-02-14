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В Минске специалисты со всего мира обсуждают проблему улучшения качества питьевой воды

14 февраля 2019 19:50
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Новости Беларуси. Одному из крупнейших предприятий столицы – Минскводоканалу – 145 лет, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске специалисты со всего мира обсуждают проблему улучшения качества питьевой воды-1

Опытом здесь в эти дни на международной конференции делятся специалисты сферы. В ближайшие два года на обезжелезивание природной воды из бюджета столицы планируют направить более 100 миллионов рублей.

В Минске специалисты со всего мира обсуждают проблему улучшения качества питьевой воды-4

Подробнее в видеоматериале.

В Минске специалисты со всего мира обсуждают проблему улучшения качества питьевой воды-7

В Минске специалисты со всего мира обсуждают проблему улучшения качества питьевой воды-9

В Минске специалисты со всего мира обсуждают проблему улучшения качества питьевой воды-11

В Минске специалисты со всего мира обсуждают проблему улучшения качества питьевой воды-13

# Водоснабжение # общество # Фотофакт

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