В Минске специалисты со всего мира обсуждают проблему улучшения качества питьевой воды

Новости Беларуси. Одному из крупнейших предприятий столицы – Минскводоканалу – 145 лет, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Опытом здесь в эти дни на международной конференции делятся специалисты сферы. В ближайшие два года на обезжелезивание природной воды из бюджета столицы планируют направить более 100 миллионов рублей.