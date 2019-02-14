Аварийный дом в Пуховичском районе ждёт капитального ремонта уже 30 лет

Новости Беларуси. В ожидании капитального ремонта: двухэтажный жилой дом в деревне Сергеевичи Пуховичского района буквально рушится на глазах, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Часть жителей уехала, а те, кто остались, захватили пустые квартиры. Местный колхоз, на балансе которого находился дом, уже банкрот, а новый хозяин пока не готов к неожиданным расходам.