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Аварийный дом в Пуховичском районе ждёт капитального ремонта уже 30 лет

14 февраля 2019 19:48
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Новости Беларуси. В ожидании капитального ремонта: двухэтажный жилой дом в деревне Сергеевичи Пуховичского района буквально рушится на глазах, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Аварийный дом в Пуховичском районе ждёт капитального ремонта уже 30 лет-1

Часть жителей уехала, а те, кто остались, захватили пустые квартиры. Местный колхоз, на балансе которого находился дом, уже банкрот, а новый хозяин пока не готов к неожиданным расходам.

Аварийный дом в Пуховичском районе ждёт капитального ремонта уже 30 лет-4

Все подробности – в видеоматериале.

Аварийный дом в Пуховичском районе ждёт капитального ремонта уже 30 лет-7

Аварийный дом в Пуховичском районе ждёт капитального ремонта уже 30 лет-9

Аварийный дом в Пуховичском районе ждёт капитального ремонта уже 30 лет-11

Аварийный дом в Пуховичском районе ждёт капитального ремонта уже 30 лет-13

Аварийный дом в Пуховичском районе ждёт капитального ремонта уже 30 лет-15

# Ремонт и капремонт в Беларуси # общество # Фотофакт

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