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Школы, поликлиника и ТЦ: как изменится инфраструктура Смолевичей к 2025-му?

14 февраля 2019 19:46
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Новости Беларуси. Смолевичи активно застраиваются. В декабре 2019-го здесь сдадут многоэтажку на почти 250 квартир, и половину из них займут многодетные семьи, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Школы, поликлиника и ТЦ: как изменится инфраструктура Смолевичей к 2025-му?-1

Также на стадии проектирования еще четыре новостройки общей площадью 15 тысяч квадратных метров. Их ввод запланаван на 2020 год. Все дома войдут в микрорайон Северо-Западный на въезде в город. Кстати, здесь получают жилье и столичные очередники. Несмотря на то, что застройка планируется плотная, эффекта «каменных джунглей» не будет.

Школы, поликлиника и ТЦ: как изменится инфраструктура Смолевичей к 2025-му?-4

Около 40 % займет зеленая зона. Позаботятся и о парковках  расчет составляет одно машиноместо на квартиру. Окончательно микрорайон сформируется к 2025-му году. Он рассчитан на почти 15 тысяч жителей.

Школы, поликлиника и ТЦ: как изменится инфраструктура Смолевичей к 2025-му?-7

Андрей Бартось, директор управления капитального строительства Смолевичского района:
Генеральным планом города и планом детальной планировки Северо-Западного района, который ограничивается двумя улицами, Социалистической и Комсомольской, составляющих 60 гектаров, предусмотрено строение средних и многоэтажных жилых домов с обеспечением всей инфраструктуры. В данном микрорайоне предстоит построить два детских сада и две среднеобразовательные школы, поликлинику, а также торговый центр и объекты социально-культурного назначения.

Школы, поликлиника и ТЦ: как изменится инфраструктура Смолевичей к 2025-му?-10

Кроме того, благодаря китайским коллегам в Смолевичах появится новая автостанция с 800-ми электробусов. Они обеспечат транспортную связь между городом-спутником, столицей и индустриальным парком «Великий камень».

Школы, поликлиника и ТЦ: как изменится инфраструктура Смолевичей к 2025-му?-13

Школы, поликлиника и ТЦ: как изменится инфраструктура Смолевичей к 2025-му?-15

Школы, поликлиника и ТЦ: как изменится инфраструктура Смолевичей к 2025-му?-17

# Социальная инфраструктура # общество # Антон Бартось # Фотофакт

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