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Собрали деньги – сделали асфальт. Жители посёлка Старое Село решили проблему местных дорог

14 февраля 2019 19:50
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Новости Беларуси. Инициативу поддержала местная власть: помогли с техникой, а потом за бюджетные деньги проложили качественную дорогу, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Собрали деньги – сделали асфальт. Жители посёлка Старое Село решили проблему местных дорог -1

Жители заплатили только за песчано-гравийную основу. Половина населенного пункта уже с усовершенствованным покрытием. В 2019 году асфальт будет на всех восьми улицах.

Собрали деньги – сделали асфальт. Жители посёлка Старое Село решили проблему местных дорог -4

Подробнее в видеоматериале.

Собрали деньги – сделали асфальт. Жители посёлка Старое Село решили проблему местных дорог -7

# Автодороги Беларуси # общество # Фотофакт

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