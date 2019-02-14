Собрали деньги – сделали асфальт. Жители посёлка Старое Село решили проблему местных дорог

Новости Беларуси. Инициативу поддержала местная власть: помогли с техникой, а потом за бюджетные деньги проложили качественную дорогу, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Жители заплатили только за песчано-гравийную основу. Половина населенного пункта уже с усовершенствованным покрытием. В 2019 году асфальт будет на всех восьми улицах.