В столице наградили лучших работников предприятия «Минсктранс»

Их профессия – мобильность и комфорт общественного транспорта. В столице наградили лучших представителей трудовых коллективов предприятия «Минсктранс», рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Более 60 специалистов различных профессий – от механиков и диспетчеров до контролеров и руководителей автобусных парков – получили персональные награды: нагрудной знак «Ганаровы транспартнік» и благодарность председателя Совета Республики, а также грамоты руководства Минска и городского Совета депутатов.

Анна Агейчик, водитель электробуса автобусного парка № 4 ГП «Минсктранс»: Словами не передать. Я очень счастлива, я очень горжусь. Я очень рада, что мою работу, мои заслуги трудовые оценили настолько высоко. В 2000-м году я пришла работать на троллейбус. 19 лет как-то отработала. Начинала с ЗиУ еще. То есть прошла хороший путь, хорошую школу. Потом начали приходить электробусы в парки, мне это интересно. Мне вообще все новое интересно, я отучилась на категорию «Д» и перешла работать на электробус.

Евгений Прохоров, водитель троллейбуса троллейбусного парка № 5 ГП «Минсктранс»: У нас династия ветврачей шла – дедушка, мама, отец. Но я как-то в другую стезю пошел. Случайно попал в Минск, увидел объявление в 1999 году пришел на курсы. Это как раз осенью было. В марте 2000-го пришел как раз работать на линию троллейбуса.

Олег Дзюбенко, генеральный директор ГП «Минсктранс»:

Наши работники – это и водители, и слесари, и бухгалтеры, и экономисты. Это все те, кто делают ежедневную работу, чтобы наши жители города и гости могли ехать общественным транспортом из точки «А» в точку «Б». Ежедневный труд 24 часа в сутки, без выходных.

Сегодня на предприятии «Минсктранс» работает более 10 тысяч специалистов. Ежедневно на маршруты города выезжают полторы тысячи автобусов, троллейбусов, трамваев и электробусов. В навигаторе более 300 направлений по городу и 100 в пригороде столицы.