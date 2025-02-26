В Минске проходит совместное заседание Палаты представителей и Совета Республики

Преступления без срока давности. Прокуратура готовит материалы в отношении как минимум 5 палачей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Расследование фактов геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны продолжается. Об этом перед началом совместного заседания Палаты представителей и Совета Республики Национального собрания Беларуси сообщил Андрей Швед.

В Овальном зале Дома правительства стартовало совместное заседание Палаты представителей и Совета Республики. Парламентарии заслушают информацию генерального прокурора Беларуси Андрея Шведа о результатах деятельности надзорного ведомства. После совместной работы палат парламента состоятся очередные заседания сессий Палаты представителей и Совета Республики. Что касается депутатов, то в их повестке законопроект «О ратификации договора между Республикой Беларусь и Российской Федерацией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства». Документ закрепит обязательства наших стран в сфере обеспечения обороны и безопасности внешних границ. Также договор позволяет государствам использовать все возможные силы и средства для взаимозащиты, в том числе ядерное оружие.