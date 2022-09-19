«Увеличили посевные площади на 260%». В Минской области собрали треть от урожая овощей

Новости Беларуси. В Минской области идет массовая уборка овощей. Уже собрали 30 % от запланированных площадей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В хозяйствах витаминный урожай уже составил около 5 000 тонн. Больше всего урожайность картофеля и сахарной свеклы. В Минском районе под уборку овощей отведено почти 150 тысяч гектаров и это только открытого грунта. На полях уже созрела морковь. Ее собирают вручную. Параллельно идет просушка лука, который после отправится на отгрузку. На очереди сбор урожая капусты.

Михаил Губич, директор Минской овощной фабрики:

У нас посажено 60 гектаров картофеля в этом году, увеличили площади на 150 %, в 1,5 раза. 45 гектаров лука, 15 гектаров моркови и 10 гектаров свеклы. Под овощи мы увеличили посевные площади на 260 %. Задача была поставлена обеспечить стабфонд Минска по максимуму. Должны поставить 6 100 тонн стандартной продукции для УП «Партизанское».